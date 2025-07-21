Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 1973’te başlayan Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve ilgili protokoller 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 10113 sayılı kararla, Türkiye ile Irak arasında 27 Ağustos 1973’te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’nın 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erdirilmesine karar verildi.

Karar, 1975, 1976, 1981, 1986 ve 2011 yıllarında yapılan ek anlaşma, protokol ve mutabakat zabıtlarını da kapsıyor.

Hatırlanacağı gibi Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı’nı işletmeye alan ve 1976’da faaliyete geçen anlaşma, en son 2010’da 15 yıllığına uzatılmıştı. 986 km uzunluğundaki boru hattı, Irak’ın Kerkük ve diğer üretim sahalarından Ceyhan Deniz Terminali’ne ham petrol taşınmasını sağlıyordu.