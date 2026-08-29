Orman Genel Müdürlüğü, 29-30 Ağustos 2026 tarihlerinde yurdun farklı bölgelerinde beklenen hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşları ve ilgili kurumları dikkatli olmaya çağırdı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin genelinde yağış beklenirken; Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgârın etkili olması öngörülüyor. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin bir arada görülmesi, orman yangınları açısından riski artırıyor.

İSYANBUL (İGFA) - OGM tarafından yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde tüm ekiplerin teyakkuz halinde olması, yangınlara mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla tedbirler artırıldı. Orman içi ve bitişiğindeki yerleşimlerde vatandaşların açık alanda ateş yakmaması, kaynak ve spiral makinesi gibi kıvılcım oluşturabilecek çalışmaların yapılmaması konusunda belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla bilgilendirme anonsları gerçekleştiriliyor. Hasat ve balya makinelerinin kullanımının sınırlandırılması, kulelerin çevrim sürelerinin 15 dakikaya düşürülmesi, kör noktalarda ilk müdahale araçlarının devriyelerinin sıklaştırılması ve yüksek riskli saatlerde ilk müdahale araçları ile hafif sınıf helikopterlerin devriye faaliyetlerinin artırılması sağlanıyor. Dron destekli denetimlerin de yoğunlaştırıldığı açıklamasını yapan OGM; gerekli görülen alanlarda elektrik kesintilerinin uygulanacağını ve iş makinelerinin treyler üzerinde hazır bekletileceğini belirtti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, özellikle bu üç günlük süreçte vatandaşların göstereceği dikkat ve hassasiyetin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Orman yangınlarında ilk dakikalar hayati önem taşıyor. Ekiplerimiz yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde teyakkuz halinde olacak, kulelerimizden, kara araçlarımızdan, hava araçlarımızdan ve dronlarımızdan yürütülen gözetim ve denetimleri artıracağız. Ancak yangınla mücadelede en güçlü tedbir, yangının hiç çıkmamasıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle 28-30 Ağustos tarihlerinde açık alanda ateş yakmamalarını, kaynak ve spiral gibi kıvılcım oluşturabilecek çalışmalardan kaçınmalarını ve hasat faaliyetlerinde gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Görülen en küçük duman veya ateşin dahi vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, olası bir yangının büyümeden kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıyor.' dedi.

OGM'den vatandaşlara kritik uyarılar

OGM, yangın riskinin arttığı bu dönemde vatandaşlardan;

Biçerdöver ve balya makineleriyle hasat yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını,Açık alanlarda kaynak ve spiral makinesi kullanmamalarını,Ormanlara girişlerin kısıtlandığı alanlara girmemelerini,Rekreasyon alanlarında dahi ateşli piknik yapmamalarını,Açık alanlarda hiçbir amaçla ateş yakmamalarını,Sigara izmaritlerini söndürmeden doğaya bırakmamalarını,Görevli ekiplerin uyarı ve ikazlarına mutlaka uymalarını,Ormanlık alanlarda görülen en küçük ateş veya dumanı vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Orman Genel Müdürlüğü, 28-30 Ağustos tarihleri boyunca yangın odaklı çalışma planlamasıyla sahadaki tüm ekiplerin hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutacak. Gelen her ihbar titizlikle değerlendirilecek ve olası yangınlara gecikmeksizin ilk müdahale gerçekleştirilecek.