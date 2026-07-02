Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir ile uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımına yönelik iş birliği mutabakatı imzaladıklarını açıkladı. Anlaşma kapsamında Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Ro-Ro taşımacılığında iş birliği güçlendirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını duyurdu.

İmza töreni, İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutabakat kapsamında başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasına yönelik ortak adımlar atılacağını belirten Bakan Uraloğlu, anlaşmayla birlikte iki ülke arasında transit taşımacılığın güçlendirilmesi, ulaştırma ağlarının geliştirilmesi ve lojistik iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca karayolu araçlarının deniz yoluyla taşınmasını sağlayan Ro-Ro hatlarının geliştirilmesi, taşıma süreçlerinin kolaylaştırılması ile yolcu ve yük taşımacılığının artırılmasına yönelik çalışmaların da mutabakat kapsamında yer aldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ulaştırma alanındaki iş birliğinin yeni anlaşmayla daha da güçleneceğini vurguladı.