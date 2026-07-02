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An itibariyle ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Merkez üssü Akdeniz olan depremin, Datça'ya yaklaşık 137,45 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtilirken, sarsıntının 19,87 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, saat 14.06.23'te kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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