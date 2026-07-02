AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin yaklaşık 19,9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, saat 14.06.23'te kaydedildi.
Merkez üssü Akdeniz olan depremin, Datça'ya yaklaşık 137,45 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtilirken, sarsıntının 19,87 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREMJuly 2, 2026
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-07-02
Saat:14:06:23 TSİ
Enlem:35.46417 N
Boylam:27.26917 E
Derinlik:19.87 km
Detay:https://t.co/0keCie3cEJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
An itibariyle ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma ilişkin resmi açıklama gelmedi.