İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 300 milyon liralık para hareketliliği tespit edilirken, 36 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 9 il merkezli gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 300 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettiği belirlendi.

Bakanlık açıklamasında vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve emeğini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

9 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 Milyar 300 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 36'sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında: pic.twitter.com/BwGlRqjvkX — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 2, 2026