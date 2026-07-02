İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Muhammed Ali Aral ile ilgili olayın yakından takip edildiğini açıkladı. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 30 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğun yaralanmasına neden olan köpek saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yukarıgöklü Mahallesi'nde yaşanan olayın yakından takip edildiği belirtilerek, yaralı çocuğun Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, Muhammed Ali Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi. Bakanlık, olayın ardından sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin mevcut mevzuatın yerelde uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili inceleme sürecinin sürdüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Meydana Gelen Köpek Saldırısına İlişkin Basın Açıklaması



30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğumuzun yaralandığı köpek saldırısı olayı, Bakanlığımız: — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 2, 2026