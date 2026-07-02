Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı ve Akhisar Kavşağı'nda köprülü kavşak projelerini hayata geçiriyor. İhaleler önümüzdeki günlerde yapılacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını rahatlatacak iki önemli kavşak projesini hayata geçiriyor. Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı ile Akhisar Kavşağı için hazırlanan köprülü kavşak projelerinin ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Projelerle trafik akışının hızlandırılması, kavşak kapasitelerinin artırılması ve sürüş güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun ulaşım noktalarından Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı ile Akhisar Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla köprülü kavşak düzenlemelerini hayata geçiriyor.

Özellikle yoğun saatlerde kapasitesinin sınırına ulaşan kavşaklarda yaşanan beklemeleri azaltacak projelerin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak.

Projeler kapsamında ana arterlerde araç trafiğinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak üst geçişler inşa edilecek. Köprülerin altında oluşturulacak modern dönel kavşaklarla ise trafik kontrollü şekilde yönlendirilecek.

Böylece farklı yönlerden gelen araçların güvenli geçişi sağlanırken, kavşak kapasitesi artırılacak, bekleme süreleri azalacak ve ulaşım daha akıcı hale gelecek.

PEYZAJ DÜZENLEMELERİ DE YAPILACAK

Kavşak projeleri yalnızca ulaşımı rahatlatmakla kalmayacak, çevre düzenlemeleriyle kent estetiğine de katkı sağlayacak. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlar korunacak ve güçlendirilecek, kavşak merkezlerinde peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Kentin önemli giriş noktalarında uygulanacak projeler sayesinde çevredeki konut alanları, eğitim kurumları, sosyal tesisler ve ticari alanlara erişim daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

'ULAŞIMI TIKAYAN DEĞİL, AKIŞINI SAĞLAYAN BİR ŞEHİR DÜZENİ KURUYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı ile Akhisar Kavşağı'nın uzun yıllardır özellikle yoğun saatlerde ciddi trafik yükü taşıdığını belirterek, 'Bu durum hem vatandaşlarımızın zaman kaybetmesine hem de trafik güvenliği açısından risklerin artmasına neden oluyor. Biz bu tabloyu kader olarak kabul etmiyoruz. Manisa'da ulaşımı tıkayan değil, akışını sağlayan, modern ve yaşanabilir bir şehir düzeni kurmaya kararlıyız. Bu anlayışla Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı ve Akhisar Kavşağı'nda köprülü kavşak projelerini hayata geçiriyoruz' dedi.

Üst geçişlerle ana arterlerde trafiğin kesintisiz hale geleceğini ifade eden Başkan Dutlulu, 'Bu sayede bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltacak, şehir içi ulaşımı daha güvenli, akıcı ve konforlu hale getireceğiz. Bu yatırımlar yalnızca iki kavşak projesinden ibaret değil Manisa'nın büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe dönük vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın zamanını koruyan, trafik stresini azaltan ve yaşam kalitesini yükselten kalıcı yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.