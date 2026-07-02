Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de evde görülen akrepler mahalle sakinlerini tedirgin etti

Mahalle sakinleri, her yıl yaz aylarında evlerinde akrep gördüklerini ancak bu yıl karşılaştıkları akreplerin daha büyük olduğunu belirtti.

Evlerine kadar giren akrepler nedeniyle endişe yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, 'Her yıl aynı korkuyu yaşıyoruz. Önceki yıllarda küçük akrepler oluyordu, bu yıl ise çok daha büyükler. Evimizin içine giriyorlar. Çocuklarımız çok korkuyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz' dedi.

Mahalle sakinleri, sorunun çözümü için yetkililerden ilaçlama ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.