Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde gerçekleştirilen Sivas Katliamı’nın 33. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenlerine katılmak üzere Sivas’a gitti. Yaşamını yitiren 33 şair, yazar, sanatçı ve iki otel görevlisini anma programı kapsamında kente gelen Özel, adalet arayışının ve toplumsal hafızayı diri tutmanın önemine dikkat çekti.

Geniş Katılımlı Anma Yürüyüşü

Sivas’ta sivil toplum örgütleri, Alevi-Bektaşi dernekleri, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen geleneksel anma yürüyüşünde CHP lideri Özgür Özel de ön saflarda yer aldı. Yürüyüş boyunca "Unutmadık, Unutturmayacağız" sloganları atılırken, Madımak Oteli binasının önüne karanfiller bırakıldı.

Özgür Özel: "Bu Acı Tüm Türkiye'nin Acısıdır"

Eski Madımak Oteli, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Özgür Özel, insanlık suçlarında zamanaşımı olamayacağını vurguladı. Özel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"2 Temmuz 1993, Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Burada sadece 35 canımızı değil, insanlığımızı, bir arada yaşama irademizi hedef aldılar. Aradan geçen 33 yıla rağmen yüreklerdeki yangın sönmedi, adalete olan inanç tam anlamıyla tesis edilemedi. CHP olarak, bu acı tüm Türkiye’nin acısı bitene ve gerçek anlamda adalet yerini bulana kadar ailelerimizin ve adalet arayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Madımak’ın tamamen bir 'Utanç Müzesi' haline getirilmesi talebinin arkasındayız."

Adalet ve Yüzleşme Vurgusu

Anma programında yapılan ortak açıklamalarda, katliamın arka planının tamamen aydınlatılması ve toplumsal barışın sağlanması için geçmişle samimi bir yüzleşme gerektiği ifade edildi. Özgür Özel ve beraberindeki heyet, anma töreninin ardından katliamda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatan panoları inceleyerek karanfil bıraktı ve ailelerle yakından ilgilendi.