ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlükü Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda son bir ay içerisinde 45 ayrı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

23 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 388 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş: pic.twitter.com/h2Hq4jD6VY — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 2, 2026

Operasyonlarda 307 şüpheli yakalanırken, yürütülen mali incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Açıklamada, dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalışan suç örgütleri ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı paylaşımında, 'Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verildi.