Milli Savunma Bakanlığı, Kara ve Hava Kuvvetlerine yönelik GÖKBEY helikopteri ve ALP-300G radar sisteminin kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. MKE ve ASELSAN tarafından geliştirilen çok sayıda sistemin teslimat ve test süreçleri de başarıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, yapımı süren Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda gerçekleştirildi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma kapasitesinin, yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, yerli ve millî imkânlarla üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, ALP-300G Alçak İrtifa Radar Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4w1XX45ijk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2026

GÖKBEY VE ALP-300G RADARINA KABUL

Açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yönelik GÖKBEY genel maksat helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen ALP-300G Alçak İrtifa Radar Sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

MKE'DEN TOLGA SİSTEMİ VE MÜHİMMAT TESLİMATI

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen test ve tanıtım faaliyetinde, 24 ülke ataşesi ile sivil ve resmî temsilcilerin katılımıyla TOLGA Yakın Hava Savunma Sisteminin kamikaze ve sürü drone tehditlerine karşı atışlı testleri başarıyla yapıldı.

Ayrıca muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığı bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, yerli ve millî imkânlarla üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, ALP-300G Alçak İrtifa Radar Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4w1XX45ijk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2026

ASELSAN'DAN GENİŞ KAPSAMLI TESLİMATLAR

ASELSAN tarafından da çeşitli sistemlerin teslimatları gerçekleştirildi. Buna göre; ARTNET 100-G Taktik Haberleşme Sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Hisar A Füze Fırlatma Sistemi (MLS), KARETTA 560 Anti-Jam GNSS sistemi, HGK-84 Hassas Güdüm Kiti, İHTAR İHA Savar Sistemi, ARTcom 9681 hava telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığ'ına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan tüm bu çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern harp kapasitesini artırdığını ve yerli-millî savunma sanayi ekosisteminin güçlenmeye devam edeceğini söyledi.