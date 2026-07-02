İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen UITP Avrasya Konferansı'nda sürdürülebilir, entegre ve akıllı ulaşımın geleceği masaya yatırıldı. Dünyanın dört bir yanından ulaşım profesyonellerini buluşturan konferansta, iş birliği ve bilgi paylaşımının önemi vurgulanırken, İzmir'in entegre toplu ulaşım modeli ve 2040 Ulaşım Ana Planı ile hayata geçireceği vizyoner çalışmalar uluslararası platformda öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de 26 yıldır raylı sistem ulaşım hizmeti sunan İzmir Metro AŞ'nin ev sahipliğinde, 100'den fazla ülkeden bin 900'ü aşkın üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) tarafından düzenlenen Avrasya Konferansı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı.

'Sürdürülebilir Şehirler için Kesintisiz Çok Modlu Ulaşım' temasıyla gerçekleştirilen ve 3 Temmuz'a kadar sürecek konferansa; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile dünyanın farklı ülkelerinden ulaşım uzmanları ve yöneticileri katıldı.

YILDIRIM: İZMİR, ENTEGRE TOPLU ULAŞIMDA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ KENTLERİNDEN BİRİ

Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, 2026 UITP Avrasya Konferansı'nın İzmir'de düzenlenmesinin, kentin sürdürülebilir ulaşım vizyonunun uluslararası alanda kabul gördüğünün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. İzmir'in metro, tramvay, İZBAN, elektrikli otobüsler, deniz ulaşımı ve bisiklet altyapısını tek bir ekosistemde buluşturan, Türkiye'nin en gelişmiş entegre toplu ulaşım sistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Sürdürülebilir kentlerin yolu güçlü toplu ulaşımdan, karbonsuzlaşmadan ve özel araç bağımlılığını azaltmaktan geçiyor. İzmir'de yıllardır uyguladığımız ulaşım anlayışı, konferansın 'Sürdürülebilir Şehirler için Kesintisiz Çok Modlu Ulaşım' temasıyla birebir örtüşüyor' dedi.

Buca Metrosu'nun İzmir'in sürdürülebilir ulaşım vizyonunun en önemli projelerinden biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, 2040 Ulaşım Ana Planı'nın kentin hareketliliğini bütüncül bir yaklaşımla ele alacağını söyledi. Ana planların uygulanmasına ilişkin yasal zorunlulukların yeterince tanımlanmadığına dikkat çeken Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir adım attıklarını belirterek, '2040 Ulaşım Ana Planı kararlarını, İzmir'in bütününü kapsayan 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planına işleyerek kentin geleceği için yasal güvence oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece ulaşım kararlarını kişilere ya da yönetimlere bağlı olmaktan çıkarıp, şehrin geleceğini güvence altına alacak adımları kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Genel Sekreteri Mohamed Mezghani, toplu ulaşımda yalnızca insanların bir noktadan diğerine taşınmasının değil, hizmet kalitesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. İzmir'in metro, tramvay ve otobüs sistemiyle başarılı bir toplu ulaşım modeli sunduğunu belirten Mezghani, 'Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan İzmir cennetinde bulunmak çok güzel. İzmir gibi şehirler dijitalleşme, yapay zeka ve yeni teknolojilerle ulaşımı güçlendiriyor. Ulaşıma yatırım yapmak ve insan odaklı çözümler geliştirmek çok önemli. Kadın istihdamının artırılmasına ve teknolojinin sürücüleri desteklemesine önem vermeliyiz. Birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeli, birbirimizden ilham alarak kentlerimizi daha ileriye taşımalıyız' dedi.

KARAKUZU: İZMİR MODELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN GÜÇLÜ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, ulaşımı yalnızca bir ulaşım hizmeti değil, yaşam kalitesini artıran, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve kent yaşamını güçlendiren stratejik bir unsur olarak gördüklerini söyledi. 'Keep İzmir Moving - İzmir'in Temposunu Koru' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Karakuzu, dijitalleşme, yapay zeka, karbonsuzlaşma ve çok modlu entegrasyonun sektörün öncelikli gündemleri arasında yer aldığını ifade etti. İzmir'in metro, tramvay, banliyö, deniz ulaşımı, otobüs ve mikromobiliteyi tek bir hareketlilik ekosisteminde buluşturan yapısıyla konferansın ana temasını başarıyla yansıttığını vurgulayan Karakuzu, 'Burada paylaşılacak her deneyim, fikir ve iş birliği kentlerimizin daha sürdürülebilir ve dirençli hale gelmesine katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Konferansın açılışının ardından, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani moderatörlüğünde 'Çok Modlu Entegrasyonlar ve Mobilite Merkezleri' başlıklı oturum düzenlendi. Oturuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Seda Özdemir, BSM Yeni Mobilite Direktörü Francesc Delgado ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cenk Hamamcıoğlu katıldı. Oturumda aktarma ve transfer merkezlerinin sürdürülebilir ulaşım sistemlerindeki rolü ele alındı. Dr. Hakan Uzun, ulaşım planlamasında kullanıcı memnuniyetini öncelediklerini belirterek İzmir Körfezi'nin kent içi ulaşımda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Dr. Seda Özdemir, İstanbul'daki aktarma merkezlerinden örnekler paylaşırken, Francesc Delgado Barselona'da tüm ulaşım türlerini birbirine entegre etmeye yönelik çalışmaları anlattı. Doç. Dr. Cenk Hamamcıoğlu ise özel araç kullanımının azaltılarak toplu taşımanın güçlendirilmesi ve etkin mobilite merkezlerinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.