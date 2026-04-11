İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki 53 ilde, Filistin’e destek amacıyla sabah namazında buluşma gerçekleştirilecek. Program kapsamında bazı illerde buluşmalar cumartesi günü yapılırken, bazı illerde ise pazar günü sabah namazında gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde vatandaşlar, belirlenen günlerde sabah namazında camilerde bir araya gelecek. Sabah namazının kılınmasının ardından ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin’de yaşanan saldırılara dikkat çekilecek ve Gazze’deki sivillerle dayanışma mesajı verilecek. Düzenlenecek etkinlikle, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne vurgu yapılması, Gazze’de ve bölgede süren saldırıların sona ermesi ve mazlum coğrafyalarda yaşanan insani krizlere dikkat çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan gemilere yönelik saldırılar kınanarak, bu yardım girişimlerine destek mesajı verilecek.

Sabah namazının ardından, başta Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlar için toplu dua edilecek.

Programın yapılacağı camiiler ve tarihleri aşağıdaki şekildedir.

İstanbul: İlçeler – Camiiler (12 Nisan Pazar)

Adalar – Hacı Ali Osman Var Camii
Arnavutköy – Kardeşler Camii
Ataşehir – Mimar Sinan Camii
Avcılar – Avcılar Merkez Camii
Bağcılar – Bağcılar Merkez Camii
Bahçelievler – Ulu Camii
Bakırköy – Amine Hatun Camii
Başakşehir – Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
Bayrampaşa – Cem Sultan Camii
Beşiktaş – Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii
Beykoz – Gümüşsuyu Bağlık Camii
Beylikdüzü – Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii
Beyoğlu – Taksim Camii
Büyükçekmece – Kuba Camii
Çatalca – Ferhat Paşa Camii
Çekmeköy – Hacı Yusuf Cebir Camii
Esenler – Turgut Reis Camii
Esenyurt – Emlak Konut Camii
Eyüpsultan – Cedid Ali Paşa Camii
Fatih – Kariye Camii
Gaziosmanpaşa – Gaziosmanpaşa Merkez Camii
Güngören – Mevlana Camii
Kadıköy – Osman Ağa Camii
Kağıthane – Çeliktepe Merkez Camii
Kartal – Kartal Merkez Camii
Küçükçekmece – Hazreti Ömer Camii
Maltepe – Hacı Ahmet Süt Camii
Pendik – Pendik Çarşı Camii
Sancaktepe – Fatma Çelik Camii
Sarıyer – Derbent Camlitepe Merkez Camii
Silivri – Yunus Emre Camii
Sultanbeyli – Sultanbeyli Merkez Camii
Sultangazi – Sultangazi Merkez Camii
Şile – Hacı Osman Ağa Camii
Şişli – Kuştepe Merkez Camii
Tuzla – Aydıntepe Camii
Ümraniye – Orta Camii
Üsküdar – Valide-i Cedid Camii
Zeytinburnu – Zeytinburnu Millet Camii

İller – Tarih – Konum

Adana – 12.04.2026 – Ulu Camii

Adıyaman – 12.04.2026 – Meydan Camii

Ağrı – 12.04.2026 – Ulu Camii

Afyonkarahisar – 11.04.2026 – 04.56 – Sandıklı Ulu Camii

Akhisar – 12.04.2026 – 05.37 – Gülruh Camii

Aksaray – 11.04.2026 – Ulu Camii

Alanya – 12.04.2026 – 05.30 – Giritoğlu Camii

Antalya – 12.04.2026 – 05.45 – Çelebi Sultan Mehmet Camii

Aydın – 12.04.2026 – 05.39 – Bey Camii

Balıkesir – 12.04.2026 – 06.00 – Zağnos Paşa Camii

Bandırma – 12.04.2026 – 06.00 – Haydar Çavuş Camii

Bayburt – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Bilecik – 12.04.2026 – Orhangazi Camii

Bitlis – 12.04.2026 – Müftülük Camii

Bolu – 11.04.2026 – Fatih Camii

Burdur – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Balıkesir Büyükşehir'den tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursu
Balıkesir Büyükşehir'den tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursu
İçeriği Görüntüle

Denizli – 12.04.2026 – 05.34 – Kasr-ı Arifan Camii

Düzce – 11.04.2026 – Cedidiye Camii

Elazığ – 12.04.2026 – İmam-ı Azam Camii

Erzurum – 11.04.2026 – Erzurum Lala Paşa Camii

Eskişehir – 11.04.2026 – Reşadiye Camii

Hatay – 12.04.2026 – Habib-i Neccar Camii

Hatay – 12.04.2026 – Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Isparta – 12.04.2026 – 05.30 – İstiklal Camii

İzmir – 12.04.2026 – 05.30 – Eski İzmir Ulu Camii

Kahramanmaraş – 12.04.2026 – Ulu Camii

Karaman – 12.04.2026 – Attariye Camii

Kars – 12.04.2026 – Kombina Camii

Kastamonu – 12.04.2026 – 05.00 – Şeyh Şaban-ı Veli Camii

Kırıkkale – 12.04.2026 – 05.00 – Nur Camii

Kırklareli – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Kocaeli – 12.04.2026 – 05.45 – Fevziye Camii

Konya – 12.04.2026 – 05.40 – Kapu Camii

Kütahya – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Malatya – 12.04.2026 – Kernek Karagözler Camii

Manisa – 12.04.2026 – 05.30 – Saruhan Bey Camii

Mardin – 12.04.2026 – Şakir Nuhoğlu Camii

Mersin – 11.04.2026 – Muğdat Camii

Muğla – 12.04.2026 – 05.30 – Köyceğiz Müftülük Camii

Muş – 11.04.2026 – Çağlayan Camii

Nevşehir – 12.04.2026 – Örnek Evler Cevher Dudayev Camii

Niğde – 12.04.2026 – 05.30 – Kendirli Camii

Ordu – 11.04.2026 – 05.30 – Yalı Camii

Osmaniye – 11.04.2026 – Alibeyli Camii

Siirt – 12.04.2026 – Ensar Camii

Şanlıurfa – 12.04.2026 – Dergah Camii

Tekirdağ – 12.04.2026 – 05.30 – Çerkezköy Osmanlı Camii

Uşak – 12.04.2026 – 05.30 – Fetih Camii

Van – 12.04.2026 – Merkez Güzel Camii

Yalova – 12.04.2026 – 05.38 – Merkez Camii

Amasya – 12.04.2026 – 05.25 – Fatih Camii

Çankırı – 12.04.2026 – 05.20 – Ahmet Yesevi Camii

Çorum – 12.04.2026 – 06.00 – Ümit Halife Camii

Giresun – 11.04.2026 – Hacı Miktat Camii

Sinop – 12.04.2026 – 05.30 – Alaaddin Camii

Samsun – 12.04.2026 – 05.30 – Büyük Camii

Tokat – 12.04.2026 – 05.00 – Şehitler Camii

Trabzon – 11.04.2026 – 05.10 – Ayasofya Camii