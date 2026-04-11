İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki 53 ilde, Filistin’e destek amacıyla sabah namazında buluşma gerçekleştirilecek. Program kapsamında bazı illerde buluşmalar cumartesi günü yapılırken, bazı illerde ise pazar günü sabah namazında gerçekleştirilecek.
Program çerçevesinde vatandaşlar, belirlenen günlerde sabah namazında camilerde bir araya gelecek. Sabah namazının kılınmasının ardından ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin’de yaşanan saldırılara dikkat çekilecek ve Gazze’deki sivillerle dayanışma mesajı verilecek. Düzenlenecek etkinlikle, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne vurgu yapılması, Gazze’de ve bölgede süren saldırıların sona ermesi ve mazlum coğrafyalarda yaşanan insani krizlere dikkat çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan gemilere yönelik saldırılar kınanarak, bu yardım girişimlerine destek mesajı verilecek.
Sabah namazının ardından, başta Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlar için toplu dua edilecek.
Programın yapılacağı camiiler ve tarihleri aşağıdaki şekildedir.
İstanbul: İlçeler – Camiiler (12 Nisan Pazar)
Adalar – Hacı Ali Osman Var Camii
Arnavutköy – Kardeşler Camii
Ataşehir – Mimar Sinan Camii
Avcılar – Avcılar Merkez Camii
Bağcılar – Bağcılar Merkez Camii
Bahçelievler – Ulu Camii
Bakırköy – Amine Hatun Camii
Başakşehir – Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
Bayrampaşa – Cem Sultan Camii
Beşiktaş – Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii
Beykoz – Gümüşsuyu Bağlık Camii
Beylikdüzü – Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii
Beyoğlu – Taksim Camii
Büyükçekmece – Kuba Camii
Çatalca – Ferhat Paşa Camii
Çekmeköy – Hacı Yusuf Cebir Camii
Esenler – Turgut Reis Camii
Esenyurt – Emlak Konut Camii
Eyüpsultan – Cedid Ali Paşa Camii
Fatih – Kariye Camii
Gaziosmanpaşa – Gaziosmanpaşa Merkez Camii
Güngören – Mevlana Camii
Kadıköy – Osman Ağa Camii
Kağıthane – Çeliktepe Merkez Camii
Kartal – Kartal Merkez Camii
Küçükçekmece – Hazreti Ömer Camii
Maltepe – Hacı Ahmet Süt Camii
Pendik – Pendik Çarşı Camii
Sancaktepe – Fatma Çelik Camii
Sarıyer – Derbent Camlitepe Merkez Camii
Silivri – Yunus Emre Camii
Sultanbeyli – Sultanbeyli Merkez Camii
Sultangazi – Sultangazi Merkez Camii
Şile – Hacı Osman Ağa Camii
Şişli – Kuştepe Merkez Camii
Tuzla – Aydıntepe Camii
Ümraniye – Orta Camii
Üsküdar – Valide-i Cedid Camii
Zeytinburnu – Zeytinburnu Millet Camii
İller – Tarih – Konum
Adana – 12.04.2026 – Ulu Camii
Adıyaman – 12.04.2026 – Meydan Camii
Ağrı – 12.04.2026 – Ulu Camii
Afyonkarahisar – 11.04.2026 – 04.56 – Sandıklı Ulu Camii
Akhisar – 12.04.2026 – 05.37 – Gülruh Camii
Aksaray – 11.04.2026 – Ulu Camii
Alanya – 12.04.2026 – 05.30 – Giritoğlu Camii
Antalya – 12.04.2026 – 05.45 – Çelebi Sultan Mehmet Camii
Aydın – 12.04.2026 – 05.39 – Bey Camii
Balıkesir – 12.04.2026 – 06.00 – Zağnos Paşa Camii
Bandırma – 12.04.2026 – 06.00 – Haydar Çavuş Camii
Bayburt – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii
Bilecik – 12.04.2026 – Orhangazi Camii
Bitlis – 12.04.2026 – Müftülük Camii
Bolu – 11.04.2026 – Fatih Camii
Burdur – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii
Denizli – 12.04.2026 – 05.34 – Kasr-ı Arifan Camii
Düzce – 11.04.2026 – Cedidiye Camii
Elazığ – 12.04.2026 – İmam-ı Azam Camii
Erzurum – 11.04.2026 – Erzurum Lala Paşa Camii
Eskişehir – 11.04.2026 – Reşadiye Camii
Hatay – 12.04.2026 – Habib-i Neccar Camii
Hatay – 12.04.2026 – Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Isparta – 12.04.2026 – 05.30 – İstiklal Camii
İzmir – 12.04.2026 – 05.30 – Eski İzmir Ulu Camii
Kahramanmaraş – 12.04.2026 – Ulu Camii
Karaman – 12.04.2026 – Attariye Camii
Kars – 12.04.2026 – Kombina Camii
Kastamonu – 12.04.2026 – 05.00 – Şeyh Şaban-ı Veli Camii
Kırıkkale – 12.04.2026 – 05.00 – Nur Camii
Kırklareli – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii
Kocaeli – 12.04.2026 – 05.45 – Fevziye Camii
Konya – 12.04.2026 – 05.40 – Kapu Camii
Kütahya – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii
Malatya – 12.04.2026 – Kernek Karagözler Camii
Manisa – 12.04.2026 – 05.30 – Saruhan Bey Camii
Mardin – 12.04.2026 – Şakir Nuhoğlu Camii
Mersin – 11.04.2026 – Muğdat Camii
Muğla – 12.04.2026 – 05.30 – Köyceğiz Müftülük Camii
Muş – 11.04.2026 – Çağlayan Camii
Nevşehir – 12.04.2026 – Örnek Evler Cevher Dudayev Camii
Niğde – 12.04.2026 – 05.30 – Kendirli Camii
Ordu – 11.04.2026 – 05.30 – Yalı Camii
Osmaniye – 11.04.2026 – Alibeyli Camii
Siirt – 12.04.2026 – Ensar Camii
Şanlıurfa – 12.04.2026 – Dergah Camii
Tekirdağ – 12.04.2026 – 05.30 – Çerkezköy Osmanlı Camii
Uşak – 12.04.2026 – 05.30 – Fetih Camii
Van – 12.04.2026 – Merkez Güzel Camii
Yalova – 12.04.2026 – 05.38 – Merkez Camii
Amasya – 12.04.2026 – 05.25 – Fatih Camii
Çankırı – 12.04.2026 – 05.20 – Ahmet Yesevi Camii
Çorum – 12.04.2026 – 06.00 – Ümit Halife Camii
Giresun – 11.04.2026 – Hacı Miktat Camii
Sinop – 12.04.2026 – 05.30 – Alaaddin Camii
Samsun – 12.04.2026 – 05.30 – Büyük Camii
Tokat – 12.04.2026 – 05.00 – Şehitler Camii
Trabzon – 11.04.2026 – 05.10 – Ayasofya Camii