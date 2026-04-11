İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki 53 ilde, Filistin’e destek amacıyla sabah namazında buluşma gerçekleştirilecek. Program kapsamında bazı illerde buluşmalar cumartesi günü yapılırken, bazı illerde ise pazar günü sabah namazında gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde vatandaşlar, belirlenen günlerde sabah namazında camilerde bir araya gelecek. Sabah namazının kılınmasının ardından ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin’de yaşanan saldırılara dikkat çekilecek ve Gazze’deki sivillerle dayanışma mesajı verilecek. Düzenlenecek etkinlikle, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne vurgu yapılması, Gazze’de ve bölgede süren saldırıların sona ermesi ve mazlum coğrafyalarda yaşanan insani krizlere dikkat çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan gemilere yönelik saldırılar kınanarak, bu yardım girişimlerine destek mesajı verilecek.

Sabah namazının ardından, başta Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlar için toplu dua edilecek.



Programın yapılacağı camiiler ve tarihleri aşağıdaki şekildedir.



İstanbul: İlçeler – Camiiler (12 Nisan Pazar)

Adalar – Hacı Ali Osman Var Camii

Arnavutköy – Kardeşler Camii

Ataşehir – Mimar Sinan Camii

Avcılar – Avcılar Merkez Camii

Bağcılar – Bağcılar Merkez Camii

Bahçelievler – Ulu Camii

Bakırköy – Amine Hatun Camii

Başakşehir – Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii

Bayrampaşa – Cem Sultan Camii

Beşiktaş – Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii

Beykoz – Gümüşsuyu Bağlık Camii

Beylikdüzü – Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii

Beyoğlu – Taksim Camii

Büyükçekmece – Kuba Camii

Çatalca – Ferhat Paşa Camii

Çekmeköy – Hacı Yusuf Cebir Camii

Esenler – Turgut Reis Camii

Esenyurt – Emlak Konut Camii

Eyüpsultan – Cedid Ali Paşa Camii

Fatih – Kariye Camii

Gaziosmanpaşa – Gaziosmanpaşa Merkez Camii

Güngören – Mevlana Camii

Kadıköy – Osman Ağa Camii

Kağıthane – Çeliktepe Merkez Camii

Kartal – Kartal Merkez Camii

Küçükçekmece – Hazreti Ömer Camii

Maltepe – Hacı Ahmet Süt Camii

Pendik – Pendik Çarşı Camii

Sancaktepe – Fatma Çelik Camii

Sarıyer – Derbent Camlitepe Merkez Camii

Silivri – Yunus Emre Camii

Sultanbeyli – Sultanbeyli Merkez Camii

Sultangazi – Sultangazi Merkez Camii

Şile – Hacı Osman Ağa Camii

Şişli – Kuştepe Merkez Camii

Tuzla – Aydıntepe Camii

Ümraniye – Orta Camii

Üsküdar – Valide-i Cedid Camii

Zeytinburnu – Zeytinburnu Millet Camii



İller – Tarih – Konum



Adana – 12.04.2026 – Ulu Camii

Adıyaman – 12.04.2026 – Meydan Camii

Ağrı – 12.04.2026 – Ulu Camii

Afyonkarahisar – 11.04.2026 – 04.56 – Sandıklı Ulu Camii

Akhisar – 12.04.2026 – 05.37 – Gülruh Camii

Aksaray – 11.04.2026 – Ulu Camii

Alanya – 12.04.2026 – 05.30 – Giritoğlu Camii

Antalya – 12.04.2026 – 05.45 – Çelebi Sultan Mehmet Camii

Aydın – 12.04.2026 – 05.39 – Bey Camii

Balıkesir – 12.04.2026 – 06.00 – Zağnos Paşa Camii

Bandırma – 12.04.2026 – 06.00 – Haydar Çavuş Camii

Bayburt – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Bilecik – 12.04.2026 – Orhangazi Camii

Bitlis – 12.04.2026 – Müftülük Camii

Bolu – 11.04.2026 – Fatih Camii

Burdur – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Denizli – 12.04.2026 – 05.34 – Kasr-ı Arifan Camii

Düzce – 11.04.2026 – Cedidiye Camii

Elazığ – 12.04.2026 – İmam-ı Azam Camii

Erzurum – 11.04.2026 – Erzurum Lala Paşa Camii

Eskişehir – 11.04.2026 – Reşadiye Camii

Hatay – 12.04.2026 – Habib-i Neccar Camii

Hatay – 12.04.2026 – Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Isparta – 12.04.2026 – 05.30 – İstiklal Camii

İzmir – 12.04.2026 – 05.30 – Eski İzmir Ulu Camii

Kahramanmaraş – 12.04.2026 – Ulu Camii

Karaman – 12.04.2026 – Attariye Camii

Kars – 12.04.2026 – Kombina Camii

Kastamonu – 12.04.2026 – 05.00 – Şeyh Şaban-ı Veli Camii

Kırıkkale – 12.04.2026 – 05.00 – Nur Camii

Kırklareli – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Kocaeli – 12.04.2026 – 05.45 – Fevziye Camii

Konya – 12.04.2026 – 05.40 – Kapu Camii

Kütahya – 12.04.2026 – 05.30 – Ulu Camii

Malatya – 12.04.2026 – Kernek Karagözler Camii

Manisa – 12.04.2026 – 05.30 – Saruhan Bey Camii

Mardin – 12.04.2026 – Şakir Nuhoğlu Camii

Mersin – 11.04.2026 – Muğdat Camii

Muğla – 12.04.2026 – 05.30 – Köyceğiz Müftülük Camii

Muş – 11.04.2026 – Çağlayan Camii

Nevşehir – 12.04.2026 – Örnek Evler Cevher Dudayev Camii

Niğde – 12.04.2026 – 05.30 – Kendirli Camii

Ordu – 11.04.2026 – 05.30 – Yalı Camii

Osmaniye – 11.04.2026 – Alibeyli Camii

Siirt – 12.04.2026 – Ensar Camii

Şanlıurfa – 12.04.2026 – Dergah Camii

Tekirdağ – 12.04.2026 – 05.30 – Çerkezköy Osmanlı Camii

Uşak – 12.04.2026 – 05.30 – Fetih Camii

Van – 12.04.2026 – Merkez Güzel Camii

Yalova – 12.04.2026 – 05.38 – Merkez Camii

Amasya – 12.04.2026 – 05.25 – Fatih Camii

Çankırı – 12.04.2026 – 05.20 – Ahmet Yesevi Camii

Çorum – 12.04.2026 – 06.00 – Ümit Halife Camii

Giresun – 11.04.2026 – Hacı Miktat Camii

Sinop – 12.04.2026 – 05.30 – Alaaddin Camii

Samsun – 12.04.2026 – 05.30 – Büyük Camii

Tokat – 12.04.2026 – 05.00 – Şehitler Camii