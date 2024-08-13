Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin ardından depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk Kızılay Meram Şubesi’ne günde 10 bin ekmek yapım kapasiteli bir mobil ekmek fırını bağışladı. Bağışlanan fırın, 1 yılı aşkın süredir Adıyaman’ın Besni ilçesinde faal olarak çalışarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyordu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, Türk Kızılay Meram Şubesi ile iş birliği yaparak bu önemli desteği sağlarken, bölgedeki depremzedelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladı. Mobil ekmek fırını, hızlı ve etkili bir çözüm sunarak günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor ve bölge halkının yaralarını sarmaya yardımcı oluyordu.

Bu anlamlı bağış dolayısıyla Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Acar'a, Türk Kızılay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın tarafından bir teşekkür beratı takdim edildi.

Türk Kızılay’ı, zor günlerde depremzedelerin yanlarında olan ve bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir katkı sunan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’ne minnettarlığını bu şekilde ifade etti. Acar, beratı alırken yaptığı konuşmada, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaketin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Mobil ekmek fırınımız, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir görev üstlenmiştir. Türk Kızılay’ı ile yaptığımız iş birliği sayesinde, topluma olan sorumluluğumuzu yerine getirmekten onur duyuyoruz" dedi.