Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, İzmir’de düzenlenen açılış töreniyle başladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi, aynı zamanda COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile birlikte forumun açılışını gerçekleştirdi.

Forum kapsamında iki ülke arasında enerji alanındaki ortak vizyon bir kez daha vurgulanırken, Bayraktar ve Şahbazov arasında forum protokolü imzalanarak yeni iş birliği yol haritası belirlendi.

Bakan Bayraktar sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının enerji alanında kurulan stratejik ortaklıklarla daha da güçlendiğini ifade etti. Bu ortaklıkların yalnızca iki ülkenin kalkınmasına değil, bölgenin enerji arz güvenliği ve istikrarına da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Forum marjında alınan kararların, hem Türkiye hem Azerbaycan hem de bölge ülkeleri için hayırlı olması temenni edildi.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1963556042287010128