Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatı'nda, yeni nesil savunma sistemleri ve entegre çözüm kabiliyetleriyle yer aldı.

İZMİR (İGFA) - SARSILMAZ, EFES-2026 Tatbikatı'nda; tabanca ve piyade tüfeği platformlarından uzaktan komutalı silah sistemlerine, insansız kara araçlarından anti-drone çözümlerine, makineli tüfeklerden orta kalibre top sistemlerine uzanan geniş ürün gamıyla yer aldı.

Savunma sanayiindeki köklü üretim tecrübesini ileri mühendislik kabiliyetleriyle birleştiren SARSILMAZ, EFES-2026'da yalnızca ürünlerini değil; modern muharebe sahasının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen entegre savunma yaklaşımını da ortaya koydu. Grup şirketleriyle birlikte geliştirilen sistemler, kara unsurlarının ateş gücü, yakın savunma, platform entegrasyonu, insansız sistemler ve anti-drone kabiliyetleri açısından çok katmanlı bir savunma ekosistemi sundu.

Tatbikat boyunca sergilenen ürünler, SARSILMAZ'ın bir askeri birliğin sahada ihtiyaç duyabileceği farklı ölçeklerdeki silah ve sistem çözümlerini tek çatı altında geliştirebilen güçlü mühendislik ve üretim altyapısını yansıttı. Tabanca, piyade tüfeği ve makineli tüfek gibi kullanıcı ve birlik seviyesi çözümlerden; uzaktan komutalı silah sistemleri, gun pod, kule sistemleri, insansız kara araçları ve çok namlulu top sistemlerine kadar uzanan ürün yelpazesi, şirketin savunma teknolojilerindeki geniş yetkinlik alanını bir kez daha gösterdi.

EFES-2026 kapsamında SARSILMAZ ve grup şirketleri; tabanca platformlarından makineli tüfeklere, anti-drone çözümlerinden insansız kara sistemlerine, uzaktan komutalı silah sistemlerinden orta kalibre top sistemlerine kadar geniş bir ürün gamını sergiledi. Bu kapsamda SAR9 SP Special tabanca, SAR Drone Killer, SAR 556 MT makineli tüfek, SARBOT'un yeni versiyonu, BEST Defence gizlenebilir Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, TR Mekatronik tarafından geliştirilen 25 ve 30 mm top sistemleri ile ATAK Helikopteri'nde kullanılan 3 namlulu burun topu öne çıkan sistemler arasında yer aldı.

SARSILMAZ ve grup şirketleri tarafından geliştirilen bu sistemler; yakın mesafe savunmadan platform silahlandırmasına, insansız kara görevlerinden anti-drone mücadeleye kadar uzanan geniş bir görev yelpazesinde, modern harp sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji çözümler sundu. Böylece SARSILMAZ, tabanca ve piyade tüfeği platformlarındaki güçlü konumunun ötesinde, farklı kara ve hava platformlarına entegre edilebilen ileri savunma sistemleriyle de sahadaki etkinliğini ortaya koydu.

16-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir'de icra edilen EFES-2026 Tatbikatı, birleşik ve müşterek harekâtta görev alan birliklerin harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesini hedefledi.

Tatbikata Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, kamu kurumları ve toplam 45 ülke katılım sağladı. Tatbikat kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı sorumluluğunda Savunma Sanayi Sergisi de düzenlendi.