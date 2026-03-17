Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 sezonuna ait Yol, Pist, Dağ Bisikleti, BMX ve parabisiklet yarış ve faaliyet takvimiyle bisikleti Türkiye geneline ulaştırma hedefi doğrultusunda zengin bir program hazırladı

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, 2026 bisiklet sezonuna iddialı bir yarış takvimiyle giriyor. Ülke genelinde düzenlenecek yol, pist ve dağ bisikleti organizasyonlarıyla hem uluslararası sporcuları ağırlayacak hem de yerli sporcuların gelişimine katkı sağlayacak kapsamlı bir program hayata geçirilecek.

Yol bisikleti, sezonun en yoğun branşı olarak öne çıkıyor. Antalya, Mersin, Samsun, İstanbul, Isparta ve Kahramanmaraş gibi şehirlerde düzenlenecek yarışlar, farklı coğrafyalarda zorlu parkurlarıyla dikkat çekecek. Türk bisikletinin en önemli organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında uluslararası takımların katılımıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Tour of Mersin, Tour of İstanbul ve Tour of Samsun gibi yarışlar da Türkiye'yi yol bisikletinde önemli bir merkez hâline getirmeyi sürdürecek.

Pist bisikletinde ise Konya, modern velodromuyla yine merkez konumda. Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 30 ülkeden yüzlerce sporcuyu ağırlayarak organizasyon kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. 2026 boyunca tesis; milli takım kampları, şampiyonalar ve altyapı gelişim programlarıyla öne çıkacak.

Gran Fondo serisi de sezon boyunca bisiklet turizmine katkı sunacak. Marmaris, Bodrum, Bursa, Samsun, İstanbul ve Çeşme gibi destinasyonlarda düzenlenecek organizasyonlar, amatör ve profesyonel sporcuları aynı parkurlarda buluşturacak. Uluslararası marka değeri taşıyan L'Étape by Tour de France yarışları Marmaris ve İstanbul'da yapılırken, UCI Gran Fondo Antalya sezonun önemli organizasyonlarından biri olacak.

Dağ bisikletinde ise Sakarya, Erzurum, Rize, Bursa ve Nevşehir gibi şehirler teknik parkurlarıyla öne çıkıyor. Özellikle Sakarya Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek uluslararası yarışlar, dünyanın önde gelen sporcularını Türkiye'de buluşturacak. 2026 takviminde ayrıca Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın farklı branşlarda katılacağı uluslararası yarışlar ve hazırlık kampları da yer alıyor. Avrupa ve dünya şampiyonaları, Türk sporcuların uluslararası deneyim kazanmasında önemli rol oynayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2026 sezonunun sporcular için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, 'Hazırladığımız kapsamlı takvimle sporcularımızın uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.