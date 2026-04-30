Çayırova Belediyesi'nin bilgi evleri velileri ve kursiyerlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Çayırova'nın Sultanları Voleybol Maçı'nda kazanan dostluk oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da sporu tabana yaymak için büyük bir gayret sarf eden Çayırova Belediyesi, 'spor kenti Çayırova' kimliğine yakışacak bir etkinliği daha tamamladı. Çayırova Belediyesi'nin bilgi evlerinde eğitim gören kursiyerler ve velilerden oluşan voleybol takımları, yaptıkları hazırlıkların ardından, bugün Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gösteri maçına çıktı. Dolu tribünler önünde mücadele eden ve kendilerini izlemeye gelen kursiyerlerin destekleriyle sahada Çayırova'nın Sultanları, azimleriyle alkış topladı.

Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez ve Çayırovalı hanımefendiler ile çocuklar katılım sağladı. İlk olarak pilates kursiyerlerinin pilates gösterisiyle başlayan etkinlikte daha sonra, Çayırova'nın sultanları sahaya çıktı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan etkinlik sonunda galip gelen taraf Turkuaz takım olsa da kazanan dostluk oldu. Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, 'Sporun kalbi Çayırova'da atıyor! Kadınlar arası voleybol dostluk maçında heyecan ve rekabet tüm coşkusuyla sürdü, kazanan dostluk oldu' denildi. Mücadele sonrasında, protokol üyeleri, sahada azimleriyle alkış toplayan Çayırovalı kadınlara günün anısına hediye takdim etti.