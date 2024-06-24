Sarjagel.com, elektrikli araçlarla ilgili olarak Türkiye’nin en kapsamlı ve bağımsız araştırmalarından birini gerçekleştirdi. 7 farklı bölgeden, 500 katılımcının katıldığı anketin detaylı raporlarına göre, Türk tüketicisinin elektrikli araç seçiminde tercihi yüzde 45,1 ile Avrupa menşeili olurken; sırasıyla yüzde 26,1 ile Türkiye, yüzde 14,8 ile Çin izledi.

İSTANBUL (İGFA) - Türk tüketicisinin elektrikli araç dünyasına bakış açısını irdeleyen Sarjagel.com araştırma raporunda, şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. 500 katılımcının destekleriyle gerçekleştirilen ankette, elektrikli araçların bakım maliyetlerinden şarj istasyonu altyapısına değin, birçok soruya cevap arandı.

Elektrikli araç seçiminde, hangi bölge üreticileri tercihiniz sorusunda, katılımcıların yüzde 45,1’i Avrupalı otomobilleri tercih ederken, yüzde 26,1’i Türk, yüzde 14,8’i Çin olarak cevap verdi.

Katılımcıların yüzde 49,8’i elektrikli araçları güvenli bulurken; tehlike konusunda tüketicilerin kafa karışıklığı yaşadığı ve yarı yarıya bir ayrım olduğu ortaya çıktı.

Sizce Türkiye’de kaç elektrikli araç var sorusuna, sadece yüzde 31’lik kesim doğru cevap verirken, tüketicilerin geri kalan yüzde 70’i, 70 bin adet ve altı elektrikli aracın ülkemiz yollarında olduğu düşüncesini paylaştı.

Türkiye’de potansiyel elektrikli araç kullanıcılarının çok büyük bir kısmının yolda kalma endişesi taşıdığını ortaya koyan bir başka anket sorusu, “Elektrikli araç sahipleri yolda kalıyor mu?” sorusuna yüzde 45,9 ile “Evet” cevabı verildiği dikkat çekti.

Açık uçlu “Elektrikli araçta sürüş menzili kaç kilometre olmalı” sorusunda, tüketicilerin çoğunluğunun ortalama 800 kilometre menzil aradığı görüldü. Ayrıca Türkiye’deki şarj istasyonu soket sayısı tahmini için yöneltilen soruda, yüzde 30’unun bilgi sahibi olmadığı, yüzde 28,8’inin ise 4-5 bin adet olarak bildiği verisine ulaşıldı.

Katılımcıların yüzde 40’ı şarj dolum süresinin 15 dakikayı, diğer yüzde 40’lık kesim ise 30 dakikayı geçmemesi gerektiğini belirtti. Katılımcılardan yalnızca yüzde 9,7’sinin 45 dakikalık şarj süresine ve yalnızca yüzde 8,6’sının 60 dakikalık şarj süresine tahammülü olduğu görüldü.

Araştırma raporunu değerlendiren Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, tüketicilerde şarj istasyonu sayısı, yolda kalma ve batarya ömrüne dair endişelerin yoğun bir şekilde var olduğunu ifade ederken, şunları söyledi: “Kapsamlı ve bağımsız araştırma sonuçlarına baktığımızda, elektrikli araçların ikinci el değeri, menzilleri ve şarj olma sürelerinin birçok tüketicide soru işaretine sebep olduğu görülüyor. Türkiye'deki tüketicilerin elektrikli araçlar ve şarj istasyonları konusunda bilinçlendirilmesi, bu araçların daha yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Elektrikli araçların yaygınlaşması için hükümet politikalarının desteklenmesi, şarj altyapısının güçlendirilmesi ve tüketicilere yönelik bilgilendirme kampanyalarının artırılması büyük önem taşıyor. Araştırmamız, bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımların atılmasına katkı sağlayacak değerli bir çalışma oldu. Geldiğimiz noktada, elektrikli araçların özellikle şehir içinde çok büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eğer aileye ikinci araç gelecekse, bu mutlaka bir elektrikli olmalı.”