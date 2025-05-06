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Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar’ın konuşma yaptığı etkinlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi yerleşkesindeki Avrupa Şubesi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - 112 yıllık köklü geçmişiyle Türk girişimciliğinin sembolü Türk Ticaret Bankası, 2023’te İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından satın alındıktan sonra hazırlıklarını tamamlayarak bankacılık faaliyetlerine başladı.