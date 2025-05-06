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Marmarabrlik’in yeni dönemindeki Yönetim Kurulu dağılımı şu şekilde oluşturuldu: Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin.

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Marmarabirlik’in Yönetim Kurulugörev dağılımında köklü bir değişiklik yaşandı. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ali Yıldız getirildi. BURSA (İGFA) - Dünyanın dev zeytin üreticisi Marmarabirlik yönetiminde kan değişimi yaşandı.