Yakın geçmişin peşinde belgeseller, güncel konulardan mitolojiye uzanan kısa filmler ve heyecan dolu sinema okulları öğrenci filmleri Altın Portakal perdesindeydi.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her türden, her konudan, her açıdan filmlerle tam bir festival keyfi yaşanıyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonları, sinemanın her rengini kucaklıyor. Kısa filmler, belgeseller ve sinema okulları öğrenci filmleri; Türk sinemasının genç yüzünü beyazperdeye taşıdı.

'GERÇEK DİYE BİR ŞEY YOK; ALGILARIMIZ VAR'

Otokurmaca hikâyeleriyle tanınan bir yazar hakkında çekilen belgesel şeklinde başlayıp önce kamera arkası çekimlerine, sonra da bir kurmacaya dönüşen ilginç yapısıyla dikkat çeken 'The Making of Michale Petite', festivalde Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında seyirciyle buluştu.

Gösterimin ardından gerçekleşen söyleşiye katılan yönetmen Feyyaz Yıldırım projeyi en baştan böyle tasarlamadığını ancak tesadüflerin şekillendirdiğini söyledi.

'SİZİ RAHATSIZ EDEBİLDİYSEM MEMNUN OLURUM'

Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi Sabiha Sertel'in yeğeni Nur Deriş'in, 'Roman Gibi' adlı kitabı okuyup hayran kaldığı Sabiha Sertel'in, dedesinin kız kardeşi olduğunu öğrenmesinden hareketle Sertel'in zorlu hayatını ele alan 'Roman Gibi', Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında seyirci karşısına çıktı.

Gösterimden sonra soruları yanıtlayan yönetmen Tayfun Belet 'Bu film, 50-60 yaşındaki insanların yurt dışına gitmek zorunda bırakıldığını ve Türkiye'nin bu kadar önemli değerlerinin gidip oralarda ölmeyi beklediğini anlatıyor. Bu yüzden sizi rahatsız etmek istedim; rahatsız olduysanız memnun olurum' diye konuştu.

'NİLGÜN MARMARA'NIN DİLİNİN PEŞIİNE DÜŞTÜK'

Cezmi Ersöz ve Haydar Ergülen gibi isimlerin de katkıda bulunduğu 'Nilgün' belgeseli, objektifini Türk edebiyatının en özgün kalemlerinden Nilgün Marmara'nın hayatına çeviriyor.

Ulusal Belgesel Yarışması'ndaki filmin gösteriminin ardından soruları cevaplayan yönetmen Tolga Oskar, 'Dilin olanaklarını yetkin bir biçimde kullandığı ve kelimelerin yerlerini değiştirerek semantik bir yapı oluşturduğundan dolayı bu işe başladık' dedi.

KISA FİLM 2. SEÇKİSİ AKM PERGE'DEYDİ

Ulusal Kısa Film Yarışması'ndaki filmlerden oluşan ikinci seçki, AKM Perge Salonu'nda seyirci karşısına çıktı. 'Giderayak', 'Akşam Yemeği', 'Defne' filmleri de yönetmen ve oyuncularıyla seyirci karşısına çıktı.

Festivalin bu yıl hayata geçirdiği Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'ndaki filmlerden oluşan ikinci seçki de AKM Aspendos Salonu'daydı. 'Sazdan Örülen Hayat', 'Çukurova'nın Kara Ekmeği', 'Seni Görebilecek Miyim Anne?', 'Tümseğin Uğultusu' ve 'Köye Dönerken' filmlerinin yönetmen ve oyuncu kadrosu gösterimlerin ardından düzenlenen söyleşilere katıldı.