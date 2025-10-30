Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir yönetim yaklaşımıyla şehri geleceğe taşırken kalite standartlarını da artırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir yönetim yaklaşımıyla şehri geleceğe taşırken kalite standartlarını da artırıyor. Denetimlerle toplam 7 farklı yönetim sisteminde uluslararası geçerliliğe sahip ISO sertifikalarıyla belgelendirilmeye hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin örnek belediyesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şehri geleceğe taşımak için altyapıdan üstyapıya, vatandaş memnuniyetinden ulaşıma kadar her alanda Balıkesir'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini de her geçen gün artırıyor.

Kurumsal mükemmeliyet anlayışını sürdürülebilir yönetim yaklaşımıyla geliştiren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen dış denetimler neticesinde toplam 7 farklı yönetim sisteminde uluslararası geçerliliğe sahip ISO sertifikalarıyla belgelendirilerek önemli bir başarıya imza attı.

HİZMET KALİTESİ HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİLİYOR

Gerçekleştirilen denetimlerle birlikte; Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001), Risk Yönetim Sistemi (ISO 31000), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) ve Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) alanlarında uluslararası standartlara uygun bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dış denetimleri başarıyla tamamladı.

VATANDAŞ ODAKLI, ŞEFFAF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini sürekli geliştirme, çevreye duyarlı ve enerji verimli bir yönetim anlayışı benimseme, bilgi güvenliğini koruma, riskleri etkin biçimde yönetme ve çalışan sağlığını önceliklendirme konularındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak önemli bir başarıya imza attı.

Belgeler, bağımsız denetim kuruluşu tarafından tamamlanan incelemelerin ardından belediyemize resmi olarak teslim edildi. Vatandaş odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim ilkeleri doğrultusunda çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kalite standartlarını en üst düzeyde tutmayı sürdürüyor.