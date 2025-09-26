Türkiyea'de Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak bilinen sanatçı (Gerçek adı: Gül Tut), YYalova Çınarcık’taki evinde saat 03.00 sıralarında balkonda otururken fenalaşarak dengesini kaybettiği ve 6. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Sanatçının intihar ettiği söylemleri üzerine oğlu vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Acı haberi duyuran oğlu Tuğberk Yağız; “Elim bir kaza sonucu annemi kaybettik, intihar iddiaları asılsızdır” açıklamasında bulundu.

Oğlu seslı ılarak yaptığı açıklamada;

“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenazeyle ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, Güllü’nün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güllü Kimdir?

Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 15 Ekim 1973’te İstanbul Beyoğlu, Kasımpaşa’da dünyaya geldi.

Müziğe küçük yaşlarda düğün salonları ve gece kulüplerinde sahne alarak başladı.

1990’lı yıllarda Roman havaları ve fantezi müziğiyle büyük bir çıkış yakaladı.

“Her Şeyim Oldun”, “Sabah Olmadan”, “Ödüm Kopuyor”, “Değmezmiş Sana”, “Kopamam Senden”, “Oyuncak Gibi” gibi şarkıları geniş kitlelerce sevilip dinlendi. İki çocuk annesi olan sanatçı, sanat dünyasında enerjisi ve güçlü sesiyle tanındı ve hafızalarda yer edindi.

Sanatcıya aydınSes Medya olarak Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı ve sabır diliyoruz...