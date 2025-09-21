Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, emekliye ayrılan Kocaeli Şube Denetleme Kurulu Başkanı Erkan Temel ve Derince Sosyal Hizmet Merkezi İşyeri Temsilcisi Ahmet Yıldız için düzenlenen veda toplantısında bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi’nde emeklilik veda töreni düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde görev yapan işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantıda duygusal anlar yaşandı.

Toplantıya Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayaş, Umut Birol, Serkan Kökduman, Sema Gümüş, Hüseyin Ozan Yüzüak, Serap Koçhisar, Denetleme Kurulu Üyesi Arif Balcı, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Ömer Çolak, Çayırova Çocuk Evleri Sitesi Temsilcisi Gülhan Nazlı, Derince Sosyal Hizmet Merkezi Yeni Temsilcisi Şeyda Nur Korkmaz, İlk Kabul Çocuk Evleri Sitesi Temsilcisi Dilara Akdeniz ve İzmit Çocuk Evleri Sitesi Temsilcisi Hakan Er katıldı.

“HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR”

Çeker, konuşmasında, “Erkan Temel ve Ahmet Yıldız, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli hizmetlerde bulundu. Sendikamızın amaçları doğrultusunda teşkilatlanma, üye çalışmaları ve kamu görevlileriyle işveren arasında köprü kurarak sendikal kültürün oluşmasına katkı sağladılar. Özverili ve samimi çalışmalarından dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim. Emekliliklerinde sağlık, sıhhat ve sevdikleriyle mutlu bir yaşam dilerim” dedi.