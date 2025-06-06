Merkez fabrikası Bursa'nın Mudanya ilçesinde olan Türk Prysmian Kablo, Ankara’da düzenlediği A-Takımı Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda 2024 ve 2025 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirdi. Şirket, A Takımı Yetkili Satıcıları ile sürdürülebilirlik vizyonunu ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lider markası Türk Prysmian Kablo, 100’e yakın yetkili satıcıyla 2025 A-Takımı Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdi.

Anıtkabir’de çelenk töreni ve Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) ziyaretiyle başlayan toplantıda, 2024 yılı performansı ile 2025’in ilk çeyrek sonuçları ele alınırken, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ve gelecek hedefleri tartışıldı.

Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella, “Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çözümlerine yaptığımız yatırımlarla uzun vadeli büyüme stratejisi izliyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle hem çevre hassasiyetimizi ortaya koyuyor hem de sektörde sürdürülebilirlikte öncülük ediyoruz. Amacımız, sadece ekonomik büyümeyi değil, daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünyayı desteklemek” diye konuştu.