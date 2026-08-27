Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programının önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini belirtti.
KKM'nin, koşullu yükümlülük niteliğindeki yapısından çıkış sürecinin tamamlandığını ifade eden Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalara devam edeceklerini vurguladı.
Bakan Şimşek'in açıklaması, ekonomi yönetiminin TL'ye güveni artırma ve finansal istikrarı güçlendirme yönündeki adımlarını sürdürdüğü mesajı olarak değerlendirildi.