Satış, pazarlama, marka ve ürün yönetimi, bayi kanalı yönetimi ve ticari operasyonlar alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip Barış Orbay, 24 Ağustos 2026 itibarıyla Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görevine başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye yalıtım sektörünün lider markası İzocam'da Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Barış Orbay atandı. Satış, pazarlama, marka ve ürün yönetimi, bayi kanalı yönetimi ve ticari operasyonlar alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Orbay, 24 Ağustos 2026 itibarıyla İzocam Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görevine başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Barış Orbay, aynı üniversitede MBA eğitimini tamamladı. İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Orbay, kariyeri boyunca satış, pazarlama, marka ve ürün yönetimi, bayi kanalı yönetimi ve fiyatlandırma alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi.

Profesyonel kariyerine Takosan'da Ar-Ge Mühendisi olarak başlayan Orbay, ardından Demirdöküm'de ürün yönetimi sorumluluğunu üstlendi. Yaklaşık 18 yıl boyunca Arçelik bünyesinde görev yapan Orbay; Beko ve Altus'un Türkiye, Ortadoğu, Rusya ve Afrika Pazarlama Direktörlüğü ile Türkiye Satış Direktörlüğü gibi üst düzey görevlerde bulundu. Arçelik'in çoklu bayii kanalı yönetiminin yanı sıra marka stratejilerinin geliştirilmesi, CRM uygulamaları, fiyatlandırma yönetimi ve kanal dönüşüm projelerine de liderlik etti.

Orbay, Arçelik'in ardından yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Çanakkale Seramik'te Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2021'den bu yana ise Midea (eski adıyla Teka) Türkiye'de Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapan Orbay; Türkiye, Orta Doğu ve Kafkaslar bölgesindeki satış, pazarlama, ürün yönetimi, B2B faaliyetleri, ihracat operasyonları ve ticari kârlılık yönetiminden sorumlu oldu.

Barış Orbay'ın farklı sektörlerde edindiği kapsamlı bilgi birikimi, uzmanlığı ve liderlik tecrübesinin, İzocam'ın satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine ve markanın pazardaki güçlü konumunun daha da ileri taşınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'de 1965 yılından bu yana yalıtım sektörünün gelişimine öncülük eden İzocam; camyünü, taşyünü, XPS, EPS, kauçuk, polietilen ve sandviç panel olmak üzere yedi farklı yalıtım ürün grubunu aynı çatı altında üreterek yapıların farklı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çözümler sunuyor. İzocam, yeni dönemde de güçlü ürün portföyü, Ar-Ge ve üretim yetkinlikleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla yalıtım sektöründeki lider konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.