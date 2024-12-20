Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu tebliğ ile Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent ve Marka Kurumuna (Kurum) yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini (Liste) oluşturmak ve bu listeye ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlandı.

Tebliğle birlikte kuruma yapılan marka tescil başvurularında, "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkileri" kapsayan 35 inci sınıfta yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için …* mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende satış mağazaları, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).” ifadesinde yıldız işaretli (*) kısma mal ya da mal grubu yazılması zorunludur. Bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılamaz" olduğu belirtildi.

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