Yurt dışında büyük projeler üstlenen Türk müteahhit ve müşavirler, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi. Küresel çapta yakından takip edilen Engineering News Record (ENR) Dergisi’nin 2022 yılına ait “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan 42 Türk müteahhitlik firması ile “Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirleri” listesinde yer alan 6 Türk teknik müşavirlik firması için düzenlenen törende, firma temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Törende konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, Türk bankaları tarafından verilen teminat mektuplarının faaliyette bulunulan ülkelerde doğrudan kabul görmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.

Bugüne kadar 134 ülkede üstlendikleri projelerle inşaat sektörünün başarısını tüm dünyaya tanıtan Türk müteahhitler, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Küresel çapta yakından takip edilen Engineering News Record (ENR) Dergisi’nin 2022 yılına ait “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan 42 Türk müteahhitlik firması ile “Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirleri” listesinde yer alan 6 Türk teknik müşavirlik firması için düzenlenen törende, firma temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Bakan Yardımcıları, bürokratlar, meslek kuruluşlarından, özel sektörden ve STK’lardan üst düzey yetkililer katıldı. ENR listesinde, her yıl firmaların bir önceki yıl kendi ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak sıralama oluşturuluyor.

Sektör bugün artık dünyada uluslararası standartlarda, zamanında ve uygun maliyetli iş yapma kabiliyetleri, zor ve riskli coğrafyalarda sahip oldukları iş deneyimi ve ilişki geliştirme becerileriyle öne çıkıyor. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkı açısından önem taşıyor.

‘Şehirlerimizi büyük bir hızla yeniden inşa edip, yaralarımızı birlikte sarıyoruz’

Ödül töreninde konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Tüm dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, ülke olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyor olmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Yanımızda yıllar itibariyle edindiğimiz kazanım ve deneyimler, karşımızda ise ulaşılması gereken hedefler ve aşılması gereken engeller var” dedi.

Önümüzdeki süreçte sektör adına atılması gereken önemli adımlar bulunduğunu kaydeden Eren, “Son depremlerde, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, depreme karşı yeterli etkinliğe sahip olmayan 2000 yılı öncesi şartnamelere göre inşa edilmiş yapılar nedeniyle büyük yıkımlar, derin acılar yaşadık. Bununla birlikte, bir tarafta işini hakkıyla yapan çok sayıda müteahhidimizin, diğer tarafta aynı nitelikte denetim elemanlarının ve yetkililerin olması nedeniyle, devletimiz ile birlikte çok hızlı reaksiyon gösterdik. Evlerimizi, mahallelerimizi, şehirlerimizi büyük bir hızla ve birlikte yeniden inşa edip, yaralarımızı birlikte sarıyoruz” diye konuştu.

‘Orta vadede hedeflerimize ulaşacağız’

Türkiye’nin en rekabetçi hizmet alanlarından biri olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ilişkin hedeflerini daha önce orta vade için 50 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydeden Eren, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere duyduğu güvenle orta vadeli hedefimizi 75 milyar dolara çıkarmamız gerektiği talimatını verdiler. Çalışmalarımızı bu talimat çerçevesinde sürdürüyoruz. Orta vadede hedeflenen rakamlara erişeceğimizden kuşku duymuyoruz. Ancak, sektörümüz için de büyük önem taşıyan iki komşumuz Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, son iki yılki faaliyetlerimizde önemli kayıplara sebep olmuştur. Bununla birlikte, küresel pazarda salgın döneminde ortaya çıkan ekonomik durum da arzu edilmeyen bu sürece eşlik etmiştir. Savaşın ardından Ukrayna’nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazırız ve bu konuda gerek Ukrayna gerek ülkemiz makamlarıyla yakın temaslarımız sürmektedir. Hatta bazı üyelerimiz Ukrayna’dan gelen acil taleplerle savaş şartlarında bile şantiyeler kurup çalışmaya başlamış bulunuyorlar. Öte yandan, savaşın mecbur bıraktığı sıkıntılar ve daralma dışında herhangi bir sorun yaşamadığımız Rusya’da da faaliyetlerimizi eski seviyelerine çıkarmayı, işbirliğimizi daha da ileri götürmeyi arzuluyoruz. Bu elim savaş sırasında Türkiye olarak yürüttüğümüz ve tüm dünyanın takdir ettiği barışçı politika nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle şükranlarımızı arz ediyorum.”

‘Teminat mektubu temininde büyük sıkıntı içindeyiz’

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde hedeflere ulaşabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek talebinde bulunan TMB Başkanı Eren, “Taahhüt sektöründe iş alabilmek için teminat mektubunun olmazsa olmaz bir gereklilik olduğu malumunuzdur. Ve maalesef bizler yurt dışındaki ihaleler için teminat mektubu temini konusunda büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Türk bankaları tarafından verilen teminat mektuplarının ihale takip ettiğimiz ve yoğun olarak faaliyette bulunduğumuz ülkelerde doğrudan kabul görmesi konusunda desteğinize muhtacız. Teminat mektuplarımızın kontr-garantisi için mecbur bırakıldığımız üçüncü ülke bankaları gerek talep ettikleri yüksek komisyon miktarları, gerek açıklaması olmayan olumsuz dönüşleri ile önümüze ciddi engel olarak çıkmaktadırlar. Türk Bankalarının verdikleri teminat mektuplarının doğrudan kabulü yönünde, konunun ilgili ülke makamlarıyla yapılacak görüşmelerde öncelikli gündem maddesi yapılması hususunu takdirlerinize arz ediyorum” ifadelerini kullandı.