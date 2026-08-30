Konya Ticaret Odasının (KTO) yayımladığı 2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu, şehrin güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısını kapsamlı biçimde ele aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO), kentin ekonomik ve sosyal yapısını kapsamlı verilerle değerlendiren '2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Nüfustan eğitime, sanayiden tarıma, dış ticaretten enerjiye, turizmden ulaşıma kadar çok sayıda göstergenin Türkiye karşılaştırmalarıyla ele alındığı raporda, Konya ekonomisinin güçlü yönleri, gelişme alanları ve öncelikli başlıkları ortaya konuldu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, rapora ilişkin değerlendirmesinde 2025 yılının küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir dönem olduğuna dikkat çekti. Jeopolitik gerilimler, korumacı ticaret politikaları ve yüksek faizlerin ekonomik kararları etkilediğini belirten Öztürk, Türkiye ekonomisinin ise üretim altyapısı ve ihracat kabiliyetiyle büyümeyi sürdürdüğünü söyledi.

Konya'nın güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısıyla ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiğini ifade eden Öztürk, şehrin en önemli avantajlarını köklü ticaret kültürü, sanayi altyapısı, tarımsal üretim gücü ve girişimci iş dünyası olarak sıraladı.

'RAPORUMUZ GELECEĞE YÖNELİK YOL HARİTASIDIR'

Öztürk, hazırlanan raporun yalnızca mevcut ekonomik durumu değil, riskleri, fırsatları ve gelecek önceliklerini de içerdiğini belirterek, iş dünyası, kamu kurumları, yatırımcılar ve akademisyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını vurguladı. Konya ekonomisinde önümüzdeki dönemde su ve iklim riski, finansmana erişim, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretimin öne çıkan gündem başlıkları olacağını ifade etti.

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN VERİLER

Raporda yer alan bazı dikkat çekici başlıklar şöyle sıralandı:

Konya nüfusu 2 milyon 343 bin 409'a ulaştı: Şehir, Türkiye'nin altıncı büyük ili olmayı sürdürdü.

12 organize sanayi bölgesi ve 150 sanayi sitesi bulunuyor: Yaklaşık 228 bin kişi bu alanlarda istihdam ediliyor.

209 ülkeye ihracat yapıldı: Konya, 3,36 milyar dolarlık ihracat ve 1,62 milyar dolarlık ithalat ile 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Sertifikalı tohum üretiminde liderlik: Türkiye'de üretilen sertifikalı tohumun yüzde 27,5'i Konya'da üretildi.

Güneş enerjisinde Türkiye birinciliği: Lisanssız elektrik üretim kapasitesinin yüzde 99,06'sı güneş enerjisinden oluştu.

Eğitimde güçlü tablo: Konya'da 424 bin 518 öğrenci eğitim görürken, yükseköğretimde 67 bin 848 lisans öğrencisi ile Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı.

Ulaşımda stratejik konum: Şehir, 4 bin 417 kilometrelik yol ağıyla ilk sırada bulunurken, demiryolu ağında da önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.