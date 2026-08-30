Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama uygulamasının yaygınlaştırılacağını açıkladı. Kayıtlı ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen sistemle bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme dijital ortamda yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabildiğini belirterek, uygulamanın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda kira sözleşmelerinde dijital dönüşümün hız kazandığını belirterek, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlanmasına imkân tanıyan uygulama sayesinde bugüne kadar 72 binden fazla sözleşmenin dijital ortamda yapıldığını duyurdu.

Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte kira işlemlerinin daha da kolaylaşacağını, aynı zamanda kayıtlı ekonominin güçleneceğini vurgulayan Bakan Şimşek, dijital uygulamanın hem vatandaşlara zaman kazandırması hem de işlemlerde güvenilirliği artırmasını hedeflediği kaydedildi.

Kira sözleşmelerinde dijital dönüşüm hızlanıyor.



e-Devlet üzerinden kira sözleşmelerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlama imkânı sunuyoruz. Bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme e-Devlet üzerinden yapıldı.



Uygulamayı yaygınlaştırarak işlemleri kolaylaştıracak ve: https://t.co/HqbrvPESJf — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 30, 2026