Temizlik kâğıtları, hijyen ürünleri ile bebek ve hasta bezi başta olmak üzere yaklaşık 600 çeşit ürün üretip 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.'de ortaklar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için denetim kayyımı atanmasına karar verdi.

İSTANBUL (İGFA) - 5 kardeş tarafından 1993 yılında kurulan aile şirketinde uzun süredir devam eden ortaklık uyuşmazlığı, kurucu ortaklardan Muhacir Çiftçi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 531. maddesi kapsamında açtığı 'haklı sebeple fesih' davasıyla yeni bir aşamaya geçti.

Mahkeme, davanın devamı süresince diğer ortakların temsil ve ilzam yetkisiyle yapacağı işlemlerin davacı açısından önemli zarar doğurabileceğine yönelik yaklaşık ispat koşullarının oluştuğunu değerlendirerek şirkete denetim kayyımı atanmasına hükmetti.

Kararla birlikte şirketin yönetim, karar ve uygulamalarının kayyımın denetim ve onayına tabi olacağı bildirildi.

FESİH DAVASINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

Eski yönetim kurulu başkanı Muhacir Çiftçi, 10 Mart 2025'te açtığı fesih davasında, şirket yönetimini devrettiği diğer ortakların kurumsal yapıyı ve şirket kimliğini zedelediğini, ortaklık haklarını ihlal ettiğini ve şirket kaynaklarının kullanımında usulsüzlükler bulunduğunu öne sürdü. Çiftçi'nin, iddiaları nedeniyle defalarca mahkeme ve cumhuriyet savcılığına başvurmak zorunda kaldığını belirttiği aktarıldı.

Mahkeme, dava sürecinde Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki fabrika taşınmazı için de teminat karşılığında tapu şerhi tedbiri uygulanmasına karar verdi.