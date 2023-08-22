İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, kurum içi inovasyon kültürünün bir parçası olan ‘Gelecek Senin Fikrinn’ yarışmasını düzenledi. İlk 3’e giren yarışmacılar Young Trader Challenge, SorGPT ve Yaşayan Data fikirleriyle toplamda 100 bin TL’nin sahibi oldu.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2017’den bu yana Lonca Girişimcilik Merkezi aracılığıyla, başta finansal teknolojiler olmak üzere birçok alanda fikir üreten girişimcileri desteklerken, müşterilerine ve çalışanlarına yönelik de özgün fikir geliştirme yarışmaları düzenliyor. Yenilikçi fikirleri hayata geçirebilmek ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla Fikrinn Platformu’nu kuran Kuveyt Türk, platform üzerinden çalışanlarına yönelik bir fikir yarışması organize ederek bankacılığın geleceğine yön verecek yenilikçi fikirleri aradı.

“Geleceğin bankacılığı için bugünden adımlar atıyoruz”

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kuveyt Türk olarak ‘rotamız dijital, odağımız insan’ yaklaşımını ilke edinerek dijitaldeki yolcuğumuzu çalışanlarımızla birlikte emin adımlarla sürdürüyoruz. Dijital dönüşüm ve inovasyon ekibimizin liderliğinde, fikir yarışmalarından dijital sohbetlere ve inovatif çalışma gruplarına kadar çalışanlarımızın inisiyatif alarak önemli roller üstlendiği etkinlikleri düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz ‘Kuveyt Türk Ideathon: Gelecek Senin Fikrinn’ fikir yarışması da bunlardan biri. Bu yarışma sayesinde hem çalışma arkadaşlarımızın yenilikçi ve özgün fikirlerini ödüllendiriyoruz hem de geleceğin bankacılığı üzerine bugünden etkin ve verimli adımlar atmayı başarıyoruz. Bu çalışmalarımızı şirketimizin inovasyon kültürünün bir parçası haline getirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Toplamda 100 bin TL ödül

Kuveyt Türk Ideathon: Gelecek Senin Fikrinn yarışmasında, çalışanların başvuruları alındıktan sonra 3 aşamalı zorlu bir eleme süreci başladı. Tüm aşamaları başarıyla geçen 11 fikir sahibi finale kalarak 2 gün süren ‘bootcamp’e katılmaya hak kazandı. Bu süreçte problem analizi, problemde derinleşme, iş modeli geliştirme, prototip oluşturma, hikayeleştirme ve sunum teknikleri üzerine eğitim alan yarışmacılar, final gününe yoğun efor sarf ederek hazırlandı. Kuveyt Türk’ün inovasyon merkezi InnHouse’da gerçekleştirilen final gününde yarışmacılar, Kuveyt Türk yöneticilerinden oluşan komite üyelerine sunum yaptı. Değerlendirme sonucunda ilk 3’e giren yarışmacılar toplamda 100 bin TL ödülün sahibi olurken, aynı zamanda Kuveyt ülkesinde düzenlenen KFH İnovasyon Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Dereceye giren fikirler

3 aşamalı zorlu eleme sürecini aşarak finale kalan ve dereceye giren fikirler Young Trader Challenge, SorGPT ve Yaşayan Data isimli projeler oldu. Oyunlaştırma ve veri odaklı dijital platform fikri olan Young Trader Challange, Kuveyt Türk ürünlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Yapay zekâ uygulaması fikri olan SorGPT ise çalışanların ihtiyacı olan veriyi onlara sunmayı hedefliyor. Yaşayan Data fikri ise müşteri deneyiminin mükemmelleştirilmesi için veri odaklı mobil uygulama özelliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, ayrıca dünyada ve Türkiye’de ilk sürdürülebilir sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Son 6 yıldır Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, 2021’de de ilk sırada Avrupa’nın En İyi İşvereni seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 441 şubesiyle ve dijital kanallarıyla müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, insani yardım kampanyalarına destekte bulunmuş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.