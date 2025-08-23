Tamamladıkları hızlı ve kaliteli işlerle dünyayı inşa eden Türk müteahhitler, 2024 yılında da uluslararası projelerdeki güçlü performanslarını sürdürdü.İSTANBUL (İGFA) - ENR Dergisi’nin “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan 45 Türk firması, Türkiye’nin dünya ikinciliğini korumasını sağladı. Listenin en ilk sırasında 76 firmayla Çin, üçüncü sırasında ise 42 firmayla ABD yer alıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, sektörün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek “Türk müteahhitlerimiz, uluslararası projelerde gösterdikleri kararlılık, özveri ve girişimci güçleriyle bir kez daha ülkemiz için gurur kaynağı oldular. Tekrar anlıyoruz ki; küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar gibi zorluklar, başarılarımızın önünde bir engel değil; aksine, sınırları aşma, yeni pazarlara açılma ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığımızı daha da güçlendiriyor” dedi.