Endonezya’nın başkenti Jakarta, Türk mühendislerinin öncülüğünde hayata geçirilen kapsamlı bir ulaşım projesine ev sahipliği yapıyor. Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi (CHAOS) projesinin üçüncü aşaması başarıyla tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türk mühendisler Jakarta’yı 'akıllı trafik sistemleri' ile dönüştürüyor. Şehrin yıllardır süregelen trafik sorununa çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi (CHAOS) projesinin üçüncü aşaması başarıyla tamamlandı.

Projenin ilk iki aşamasını da üstlenen ISSD A.Ş., Jakarta’nın trafik altyapısını modernize ederek ulaşım verimliliğini artırmaya devam ederken, Faz 3 kapsamında, 25 yeni kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi (CHAOS) devreye alındı.

ISSD A.Ş. mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistem, kavşaklardaki trafik yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak analiz ederek sinyal sürelerini dinamik şekilde ayarlıyor.

Bu sayede trafik sıkışıklığı önemli ölçüde azaltılırken, sürücülerin bekleme süreleri minimuma indiriliyor ve şehir içi ulaşım daha akıcı hale geliyor.

Projenin en dikkat çeken unsurlarından biri de MANGO-HUB büyük veri analiz platformunun devreye alınması oldu. Bu platform, şehir genelinde kurulan sensörlerden toplanan verileri analiz ederek, trafik akışını mikro ve makro düzeyde değerlendiriyor. Seyahat süresi ölçümleri ve OD analizleri ile ulaşım planlamasına önemli katkılar sağlanıyor.

65 KAVŞAKTA AKILLI TRAFİK YÖNETİMİ

ISSD, Faz 1’de 20 ve Faz 2’de 20 kavşakta CHAOS devreye aldıktan sonra, Faz 3 kapsamında 25 yeni kavşağı daha bu sistemle yönetmeye başladı. Böylece Jakarta’da toplam 65 kavşakta CHAOS aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistemler, sadece Jakarta’nın değil, dünyanın diğer metropollerinin de ulaşım planlamasında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.