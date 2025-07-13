Türk Moda Endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Çin’e karşı yüksek gümrük vergileri koyması sonrasında ABD pazarındaki pazar payını artırma konusunda ümitlendi.İZMİR (İGFA) - Yeni Dünya’ya 2024 yılında 856 milyon dolarlık ihracat yapan Türk Moda Endüstrisi, 2025 yılında ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Türk Moda Endüstrisi, ABD’yle yeni ihracat bağlantıları kurmak için Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla PV Manufacturing New York Fuarı’na 12 firmayla katılıyor.

İKİ YIL ARADAN SONRA TEKRAR MİLLİ KATILIM OLACAK

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, ABD’nin 2024 yılında 102 milyar dolara ulaşan giyim ithalatından 1 milyar dolar pay almak için 2 yıl aradan sonra PV Manufacturing New York Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Hazır giyim sektörünün ana ihraç pazarı Avrupa Birliği’ndeki resesyonun 2025 yılında da devam ettiğinin altını çizen Sertbaş, “Türkiye’deki yüksek enflasyon düşük kur politikası Türkiye’nin dünya genelinde ‘Pahalı Ülke’ imajını daha da güçlendirdi. Günümüzde Mısır ve Uzakdoğulu rakiplerimize göre yüzde 40-50 civarında daha pahalı kalıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihraç pazarlarımızda üretime devam ettiğimizi göstermek durumundayız. ABD pazarı aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’yle de uyumlu bir pazar” diye konuştu.

ABD TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 6. PAZARI

Türkiye’nin ABD’ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2025 yılının ilk yarısında, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 1’lik artışla 395 milyon dolar olduğunu paylaşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi veDış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, ABD’nin Türkiye’nin hazırgiyim sektöründe 2024 yılında en büyük altıncı ihracat pazarı konumunda olduğuna vurgu yaptı.

PV Manufacturing New York Fuarı’na İzmir’den 10, İstanbul’dan 2 firmayla katılacakları bilgisini veren Uğuz, “EHKİB Milli Katılım Organizasyonumuzda fuara katılım sağlayacak 12 katılımcı firmamız ile ABD’li müşterilerin fuar alanında bir noktada ikili iş görüşmeleri yapmalarını planlıyoruz. Bu konuda uzman bir firmadan Firma Eşleştirme hizmeti aldık. PR şirketince firmalarımıza uygun ABD’li alıcıların fuara davet edilmesi konusunda çalışmalar yapıldı. Fuardan alınacak verimin artırılması amacıyla 2 gün süresince 100’den fazla iş görüşmesi yapılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak 2025 yılının ikinci yarısında Eylül’de PV Manufacturing Paris ve Munich Fabric Start the Source Fuarlarına ve Kasım’da Londra’da Fashion SVP Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını anlatan Uğuz, 2025 yılı sonunda 4 ülkede 6 fuara 80 firmanın katılımına öncülük etmiş olacaklarını sözlerine ekledi.