Yaz döneminde azalan kan stoklarına dikkat çekmek için çalışmalarını sürdüren Kızılay, "Birbirimize Candan Bağlıyız" diyerek kampanya başlattı. Ünlü oyuncular da kampanyaya kan merkezlerine giderek destek verdiANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasını yürütüyor.

2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 96’sını karşılamayı başaran Kızılay, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı olarak azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren & Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına destek verdi. Ünlü oyuncular, yaz aylarında azalan stoklara ve kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak 18-65 yaş arası sağlıklı her bireye düzenli kan bağışçısı olma çağrısı yaptı.

“KAN VERMEK ÇOK KOLAY, BULMAK ÇOK ZOR”

Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunan oyuncu Didem Balçın, “Kan vermek çok kolay ama kan bulmak gerçekten çok zor. Bunu insan başına gelince daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu bundan 2-3 sene önce. Ve o zaman öğrendim ki aslında bütün kanlar Kızılay’dan hastanelere yollanıyor. Kızılay’a bağış yapmak işte bu yüzden çok önemli” dedi.

“TEKNOLOJİ NE KADAR GELİŞSE DE KANIN TEK KAYNAĞI İNSAN”

Oyuncu Altan Gördüm ise “Buraya geldim, çünkü biliyorsunuz teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kan hâlâ üretilemiyor. Tek kaynağı da insan. Buraya kan bağışında bulunmaya geldim, lütfen siz de ‘Zaten bulunur’ diye düşünmeyin, kan bağışında bulunun” dedi.