Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve inşaatı hızla devam eden Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kaba inşaatında sona gelindi.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu alanda birçok yatırımın ilçeye kazandırılmasına öncülük eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve Şekerpınar Mahallesi'nde yükselen Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi'nin kaba inşaatında sona gelindi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin girişimleriyle, Doğa Madencilik Firması'nın sahibi Nevzat İnan'ın destekleriyle yaptırılan yeni meslek lisesinin derslik alanında 5 katlı binanın en üst kat döşeme beton kalıplarının imalatı yapılırken, üç katlı atölye binasında ise kaba inşaat tamamlandı ve merdiven kulesi imalatına geçildi.

24 DERSLİKLİ OLARAK İNŞA EDİLİYOR

Şekerpınar Mahallesi'nde yapılacak olan yeni okul yatırımının kaba inşaat çalışmalarına sona gelinirken, Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının tamamlanmasıyla birlikte yüzlerce Çayırovalı öğrencinin meslek sahibi olmasına ve aynı anda eğitim almasına olanak sunulacak.

24 derslik olarak inşa edilecek ve otomasyon atölyeleri, fiziki imkanlarıyla, Çayırovalı gençlerin diledikleri meslek alanında tam donanımlı bir imkanla eğitim görmelerine olanak sunacak Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi'nin en kısa sürede tamamlanarak, ilçenin eğitim-öğretim altyapısına büyük katkı sunması amaçlanıyor.