Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'da inşası devam meydan ve spor salonu projelerinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'ya kazandırılacak iki önemli projede son durumu açıkladı. Alemdar binlerce bölge sakini ile yerli-yabancı turistlerin yeni buluşma noktası olacak Sapanca Meydanı ve Yeraltı Otoparkı'nın inşasında yüzde 50'ye geldiklerini, Sapanca Spor Salonu'nun ise kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Alemdar, 'Sapanca'mıza değer katacak iki önemli yatırımı en kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturacağız' dedi.

Sapanca Meydanı ve Yeraltı Otoparkı ile Sapanca Spor Salonu'nda çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Alemdar, bölgenin sosyal yaşamına değer katacak ve binlerce kişinin hayatına dokunacak projeleri en kısa sürede vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

İNŞA SÜRECİ SÜRATLE İLERLİYOR

Sapanca Meydanı ve 65 araçlık yeraltı otoparkında tabliye betonu dökümü devam ederken kaba inşaat ve ince işçilik aşamasına geçilecek.

Sakarya'da yapımı süren 4 spor salonundan biri olan Sapanca Spor Salonu'nda ise kaba işçiliklerin sürdüğü fitness alanı, soyunma odaları, antrenör bölümleri ve kafeteryasıyla projenin hızla tamamlanacağı kaydedildi.

'SAPANCA'MIZA HAYIRLI OLSUN'

Başkan Alemdar, 'Sapanca'mızda sosyal yaşamı güçlendirecek ve spor altyapımızı daha ileriye taşıyacak önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Sapanca Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projemizde çalışmalarımız hızla ilerliyor. 65 araçlık yeraltı otoparkımızla birlikte meydanımızı da ilçemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenliyoruz. Projemizi kısa süre içerisinde tamamlayarak Sapanca'mızın hizmetine sunacağız. Şehir genelinde inşası devam eden 4 spor salonumuzdan biri olan Sapanca Spor Salonu'muzda da çalışmalarımız hızla ilerliyor. Her iki projemizi de tamamladığımızda Sapanca'mız hem sosyal yaşam hem de spor alanında önemli kazanımlar elde edecek. Hayırlı olsun' dedi.

YENİ BULUŞMA NOKTASI, SPORLA BÜYÜYEN BİR GENÇLİK

Sapanca Meydanı, sosyal donatı alanları, peyzaj düzenlemeleriyle binlerce yerli, yabancı turist ile bölge sakininin yeni buluşma noktası olacak. Ayrıca 65 araçlık kapalı yeraltı otoparkı ise merkezde yıllardır sorun haline gelen park problemini büyük ölçüde rahatlatacak.

Spor salonu projesiyle ise Sapancalı binlerce genç gelecek vizyonunu sporla belirleyecek, her türlü branşa erişim imkânı bulacak.