Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Bir Tır Mutluluk' etkinlikleri, şehrin farklı mahallelerinde çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını çocuklar için eğlenceye dönüştürdüğü 'Bir Tır Mutluluk' etkinlikleri, Sapanca'nın üç mahallesinde yüzlerce çocuğun neşesine ortak oldu. Kırkpınar, Kurtköy ve Akçay'da düzenlenen programlarda çocuklar oyun, animasyon, film gösterimi ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

SAPANCA'NIN ÜÇ MAHALLESİNE MUTLULUK TAŞIDILAR

Mutluluk Tırı'nın son durağı Sapanca oldu. 3 gün süren ve Sapanca'nın Kırkpınar, Kurtköy ile Akçay mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı. Animasyon ve film gösterimleri, çeşitli oyunlar, yüz boyama ve balon şişirme etkinliklerinin yanı sıra farklı ikramlarla çocuklara unutulmaz yaz akşamları yaşatıldı.

YAZ AKŞAMLARI NEŞELENDİ

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programlarda aileler de etkinliklere eşlik ederek çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Mahallelerde kurulan etkinlik alanları, günün akşam saatlerinde çocukların neşeli sesleriyle renklendi.

MUTLULUK TIRI MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

Çocukların yaz tatilini daha keyifli ve eğlenceli geçirmelerini amaçlayan Mutluluk Tırı, farklı mahallelerde çocuklarla buluşarak eğlenceyi onların ayağına götürüyor.