Kocaeli'de Gebze Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı Yaz Okulları, düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Müftüsü İbrahim Hamarat ve Gebze İlçe Protokolünün yanı sıra öğrenciler, aileler ve eğitimciler katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın işaret diliyle de okunmasıyla anlamlı anlar yaşandı. Ardından Kuran'ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler de izleyicilerle buluştu. Bir grup öğrenci tarafından ilahi dinletisi gerçekleştirilirken, mehter takımı da sahne alarak programa renk kattı.

ÖĞRENCİLER YAZ BOYUNCA HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ

Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerle öğrencilerin milli ve dini değerlerinin gelişimleri başta olmak üzere kişisel, sportif ve kültürel alanların gelişimlerine de katkı sunuldu. Çocuklar ve gençler, farklı branşlarda düzenlenen çalışmalarla yaz tatilini verimli şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'EVLATLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR'

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Başkan Büyükgöz, yaz okullarının öğrencilerin hem kendilerini geliştirmeleri hem de güzel dostluklar kurmaları açısından önemli olduğunu belirterek, 'Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Onların her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT'TEN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de programda yaptığı konuşmada yaz okullarında emeği geçen kurumlara, eğitmenlere ve ailelere teşekkür etti. Öğrencilere hitap eden Özyiğit, elde ettikleri kazanımların eğitim hayatlarında kendilerine katkı sağlamasını dileyerek, gelecekte vatana ve millete faydalı bireyler olmaları temennisinde bulundu.

Program, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin sunulması ve katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.