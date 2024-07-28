İzmir Çeşme'de Termal Kür Merkezi'nin imalat süreci ile ilgili projeleri yerinde detaylandıran Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, günübirlik tesisin misafirlerin de konaklayabileceği ve aynı zamanda sosyalleşip vakit geçirebileceği bir alana dönüştüreceklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Belediye Başkanı Lâl Denizli, Ilıca’da inşaası devam eden Çeşme Termal Kür Merkezi’nin saha kontrolü yaptı.

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit ve ekiplerinin de eşlik ettiği toplantıda projenin imalat süreci ile ilgili programlar detaylandırıldı.

Projeyi tamamen yenileyerek, yapılan değişikliklerin yeniden projelendirilmesini incelediklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, "Günübirlik tesisimizi şimdi misafirlerimizin konaklayabilecekleri aynı zamanda sosyalleşip vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz. Otopark alanı, yeşil alanlar, yeni bir meydan, kafeler ve restoranlar gibi birçok yenilikle Çeşme Termal Kür Merkezi, hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için benzersiz bir deneyim sunacak. Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürerek, Çeşme’mize değer katmaya devam ediyoruz" mesajını verdi.