Türk Kızılay Artuklu Şubesi Genç Kızılay Birimine; Hüseyin İmrak başkanlığında Özgür Akın, Hamit Bilgiç, Kadir Yeşilmen, Muhammed Çelik, Zeynep Sinci ve Canan Arslan’dan oluşan yönetim kurulu getirildi.MARDİN (İGFA) - Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı yaptığı açıklamada; 157 yıldır insanlığın yanında olan Kızılay, tüm faaliyetlerini hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle yürütüldüğünü kaydetti.

Kızılay’ın değişmeyen ilkeleri olan insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik ve evrensellik, bizlere her adımda rehberlik ettiğini ifade eden Başkan Arı, “ Olası bir Afet anında Türkiye’de beslenme alanındaki ana sorumluluğu üstlenen Kızılay, aynı zamanda her gün binlerce ihtiyaç sahibine umut olmaktadır. Bizler de Mardin’de, bu büyük iyilik zincirinin bir halkası olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yeni yönetimimiz ile şehrimizde bağışçı sayımızı ve gönüllü gücümüzü arttırmayı böylece daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Mardin’de Kızılay olarak bu gönüllü yardım faaliyetlerini yaparken en büyük eksiğimiz uygun bir şube binamızın ve hizmet aracımızın olmayışından kaynaklandığını kaydeden Arı, "Uygun bir yer temin edildiği takdirde kuracağımız Kızılay Butik ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağımız kıyafetleri Mağaza konsepti ile seçme ve deneme imkanı sunabileceğiz. Afet ve yardım hizmetlerinde kullanabileceğimiz bir araç, çalışmalarımızın hızlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler, büyük ölçüde Kızılay Genel Merkezimizin destekleriyle mümkün olmuştur. Ancak Mardin’de kalıcı, sürdürülebilir bir hizmet ağı kurabilmek için yerel iş insanlarımızın, kurumlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Artuklu Kızılay olarak, 4 binden fazla ailemiz sistemimizde kayıtlı olup düzenli olarak yardım beklediğine dikkat çeken Arı, "Yaptığımız her bir yardım, detaylı sosyal incelemeler sonucunda hak sahiplerine ulaştırılmaktadır. Her geçen gün başvuru sayısı artarken, bizler de imkânlarımız ölçüsünde bu taleplere yanıt vermeye gayret ediyoruz. Biz, iyiliği büyütmek için buradayız. Bu yolculukta bizlere inanan, destek veren tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.