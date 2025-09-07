Newmoon Blinds, Ayça Karayel liderliğinde ABD’de “Global Stars” kategorisinde en iyi 100 küçük işletme arasına girerek Türk girişimciliğine uluslararası başarı kazandırdı.ABD'de Gurur Veren Başarı: Türk Markası Newmoon Blinds, En İyi 100 Küçük İşletmesi Arasında!

ABDPost.Com / ABD (İGFA) -12.500 başvuru arasından seçilen marka, zarafeti, yenilikçiliği ve sanata olan yaklaşımıyla ABD iş dünyasında dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Fairfax, Virginia merkezli Newmoon Blinds & Custom Window Treatments, sadece pencere dekorasyonu alanındaki tasarımlarıyla değil, iş modelindeki özgün yaklaşımıyla da öne çıktı. ABDPost.Com’un haberine göre Ayça Karayel, “Hem göçmen bir kadın girişimci olarak hem de Türk iş dünyası adına son derece onur verici” diyerek bu başarıyı değerlendirdi.

Sanat ile Perdenin Buluştuğu Nokta: Newmoon

ABDPost.Com'a göre Fairfax, Virginia’da faaliyet gösteren Newmoon Blinds, sunduğu özel tasarım perdelerle mekanlara adeta sahne estetiği kazandırıyor. Şirketin mottosu, markanın vizyonunu net bir şekilde özetliyor: “Bir perde, yalnızca pencereyi örtmez; mekânla konuşur.”

20.000’i aşkın kumaş seçeneğiyle kişiselleştirilebilir tasarımlar sunan firma, bireysel kullanıcıların yanı sıra iç mimarlar ve tasarımcılara da toptan çözüm ortaklığı sağlıyor. Yüksek kalite anlayışı, zarafet ve estetiği merkezine alan marka, yakın zamanda hayata geçireceği DecoRouge markasıyla da bordür ve saçak aksesuarları alanında iddiasını büyütmeyi hedefliyor.

Her Adımda Profesyonellik

Newmoon’un sunduğu hizmetler, mağaza deneyiminin çok ötesinde. Ücretsiz ev ziyaretiyle başlayan süreç; ölçüm, özel üretim ve montaj gibi profesyonel adımlarla tamamlanıyor. Müşteriler, mağazada alanında uzman dekoratörlerle birebir görüşerek kendi tarzlarına uygun ürünleri seçebiliyor. Modern stor perdelerden klasik drapelere, perde aksesuarlarından enerji verimli çözümlere kadar geniş bir ürün gamı sunuluyor.

Amerika’nın Kalbinden Dünya’ya Açılan Bir Başarı Hikayesi

ABDPost.Com'un haberine göre Newmoon Blinds, Türkiye’den çıkan bir markanın uluslararası platformda bu denli güçlü bir yer edinmesinin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şirket, hem zarafetin hem de girişimcilik ruhunun temsilcisi olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.