Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve YAYKOOP iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, yedinci gününde Türk edebiyatının önemli isimlerini Bursalı okurlarla buluşturdu. Şükrü Erbaş, Latife Tekin, Mine Söğüt ve Ayşen Şahin'in katıldığı söyleşilerde edebiyat, özgür düşünce ve sosyal meseleler ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bu yıl ilk kez kapılarını açan Osmangazi Kitap Fuarı, Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Osmangazi Belediyesi'nin YAYKOOP iş birliğiyle düzenlediği fuar, yedinci gününde de Türk edebiyatının günümüz temsilcilerini okurlarla buluşturmaya devam etti.

Fuarda Şükrü Erbaş, 'Şiirin Kaynaklarına Bir Bakış: Ben Annemin Hecesiyim' adlı kitabı üzerinden yaptığı söyleşide, sözcüklerle kurulan bağın önemini vurguladı. Erbaş, hayal gücünün yaşamla doğru ilişki kurmak için elzem olduğunu belirterek, teknoloji ve analitik düşünme eksikliğine dikkat çekti.

Latife Tekin, 'Sevgili Arsız Ölüm' kitabını anlattığı söyleşide, göç, toplumsal değişim ve kız çocuklarının özgürleşme sürecine dair gözlemlerini paylaştı. Tekin, edebiyatın toplumsal duyarlılık kazandırmada önemli bir araç olduğunu ifade etti ve fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Günün diğer etkinliğinde Mine Söğüt ve Ayşen Şahin okurlarla buluştu. Söğüt, fuarın özellikle zor ekonomik koşullarda düzenlenmesinin büyük bir umut ve heyecan yarattığını söyledi. Şahin ise, sosyal çürüme ve kimlik üzerinden ayrıştırmanın fikir özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı. İki yazar da kitap fuarlarının açık fikirli toplumu desteklemede kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Etkinlik, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in konuklara hediye takdimi ile son buldu. Fuar, edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini Bursalılarla buluşturmaya ve kültürel paylaşıma aracılık etmeye devam ediyor.