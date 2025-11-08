Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), 12. Eker I Run koşusunda 31 gönüllü koşucuyla Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) yararına sahaya çıkarak 475 bin TL'lik bağış topladı. Etkinlik, Rahime Gazioğlu LÖDER Konukevi'nde düzenlenen teşekkür töreniyle taçlandırıldı.

BURSA (İGFA) - BUİKAD, sosyal sorumluluk alanındaki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu. 'Her Adım Bir Gülüş, Her Nefes Bir Umut' sloganıyla koşuya katılan 31 gönüllü, LÖDER yararına en fazla bağışı toplayarak kendi kategorilerinde rekor kırdı.

Rahime Gazioğlu LÖDER Hasta Konukevi'nde düzenlenen teşekkür etkinliğine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve eşi Dr. Hacer Deviren, LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, dernek yönetimi, BUİKAD yönetim kurulu ve üyeleri ile gönüllü koşucular katıldı.

Etkinlikte konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, topladıkları bağışın önemine değinerek, 'Güçlü iş kadınları olarak iş hayatında başarılı çalışmalara imza atmaya, aynı zamanda iyilik peşinde koşmaya devam edeceğiz' dedi. LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ise, bağışların doğrudan hastaların tedavisine ve kritik testlere harcandığını vurguladı. 'Bu sayede lösemide nüks riskini yüzde 50'den yüzde 14'e düşürdük' diyen Güneş, dernek olarak sosyal destek alanında sağlanan imkanların önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, hem bireysel hem de takım olarak parkuru tamamlayan gönüllülere teşekkür plaketleri takdim edilirken, BUİKAD üyeleri de özel plaketlerle ödüllendirildi.

Tören, iyiliğin ve dayanışmanın paylaşıldıkça büyüdüğü anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.