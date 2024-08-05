İSTANBUL (İGFA) - Özellikle Türk Devletleri arasında para transferi sürecini dijital dünyaya taşıyan uygulama, ilk ülke açılımını Azerbaycan ile gerçekleştirmişti.

Türkiye’den diğer Türk Devletleri’ne para transferi özelliğini duyurduktan kısa bir süre sonra tüm ülkelerden de Türkiye’ye para transferi özelliğini kullanıcılarıyla buluşturan uygulama Zolotoya Korona, Ria, Swiss Remit, Payporter, Intelexpress, Guavapay, Al-Morisi, Dahabshiil gibi önemli global ağlar/hizmet sağlayıcıları üzerinden dünyanın her yerinden doğrudan Turan hesaplarına para transferi yapılmasına olanak sağlayacak.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM TÜRKLERİN FİNANS KÖPRÜSÜ OLABİLMEYİ BAŞARDIK

Konuyla ilgili konuşan Turan’ın Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taner Oğuz, dünyadaki tüm Türk diasporasını finansal köprüler ile birbirine bağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Yeni açılımımız ile birlikte Rusya’da, Gagavuzya’da, Tataristan’da ve hatta Afrika’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye saniyeler içinde para transferi yapabilecek. Turan hesaplarından ise bu transferler diğer Türk Devletleri’ne ya da Avrupa’ya aynı dakika içinde gönderilebilecek. Bu açılımımız ile birlikte dünya üzerindeki tüm Türklerin para transferi ağındaki ortak bir köprü olabilmeyi başarabildik. İşbirliğimiz sayesinde bölgedeki ödeme alma kanalları ile bize destek veren ve bu köprüyü kurmamızda uzmanlığından dolayı PayPorter’a ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

AVRUPA’YA KOMİSYONSUZ PARA TRANSFERİ DEVAM EDİYOR

Avrupa ve Türk Devletleri arasında yüzde 100 dijital ve güvenli para transferi koridorları oluşturmayı amaçlayan Turan uygulaması, özellikle Türk diasporasının yoğun yaşadığı Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’daki tüm bankalara komisyonsuz para transferi hizmeti sunmaya devam ediyor. 2024 yılı içinde Azerbaycan’da yaşayan kullanıcılarına da Azerbaycan’a özel bir cüzdan sunmayı planlayan uygulama, Türkiye ve Azerbaycan arasında cüzdandan cüzdana sıfır maliyetli para transferine olanak sağlayacak.