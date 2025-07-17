Efesus Stone’un üretimini üstlendiği Rüya Akyol tasarımı doğal taş sehpalar, İtalya’da büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen doğal taş üreticilerinden Efesus Stone, tasarım dünyasının dikkatini çeken prestijli bir projeye daha imza attı. A’DesignAward ve Elle Decoration International Design Awards “Young Designer of theYear” ödüllerinin sahibi tasarımcı Rüya Akyol tarafından geliştirilen “Desen” sehpa koleksiyonunun üretimi, Efesus Stone tarafından gerçekleştirildi.

Desen, Akdeniz motiflerinden ve geleneksel mermer desenlerinden ilham alan çağdaş bir sehpa koleksiyonu olarak öne çıkıyor. Modüler yapısı ve özgün form diliyle dikkat çeken koleksiyon, 8–13 Nisan 2025 tarihleri arasında Milano tasarım haftası süresince Salone del Mobile fuar alanının içerisindeki SaloneSatellite’de sergilendi. Üç parçadan oluşan sehpa seti; Burdur Bej, Kırmızı Traverten ve Afyon Beyaz Mermer gibi yerli taşlar kullanılarak, Efesus Stone’un modern üretim tesislerinde tamamen masif bloklardan üretildi.

TARİHİ MİRAS, ÇAĞDAŞ FORMLARLA BULUŞUYOR

Desen koleksiyonunu tasarlayan Rüya Akyol Studıo’nun kurucusu Rüya Akyol, proje hakkında şunları söyledi:“Desen, tarihî süsleme geleneklerini çağdaş bir yorumla yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Her bir form; modüler yapısı, oyuk detayları ve farklı yüksekliklerdeki elemanlarıyla hem fonksiyonel hem de heykelsi bir estetik sunuyor. Fuarda aldığımız geri dönüşler olağanüstüydü.”

Efesus Stone Genel Müdürü Bilgehan Uysal ise iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada:“Desen gibi ödüllü ve kültürel değeri yüksek bir tasarımın üretim sürecine katkı sunmak, Efesus Stone’un vizyonunu ve üretim kabiliyetini uluslararası alanda bir kez daha ortaya koydu. Rüya Akyol’un estetik anlayışını, Türk taşlarının zenginliğiyle birleştirmekten büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

KOLEKSİYONUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Modüler Tasarım : Farklı yüksekliklerdeki modüller, birbirine geçerek sonsuz kombinasyon olanağı sunuyor.

: Farklı yüksekliklerdeki modüller, birbirine geçerek sonsuz kombinasyon olanağı sunuyor. Yerli Taş Kullanımı : Burdur Bej, Rouge Fleurs (Kırmızı Traverten) ve Afyon Beyaz mermer gibi taşlar ön planda. Koleksiyon, Marmara Mermeri, Gümüş Traverten ve Denizli Traverten gibi Efesus Stone portföyündeki diğer taşlarla da farklı kombinasyonlara açık.

: Burdur Bej, Rouge Fleurs (Kırmızı Traverten) ve Afyon Beyaz mermer gibi taşlar ön planda. Koleksiyon, Marmara Mermeri, Gümüş Traverten ve Denizli Traverten gibi Efesus Stone portföyündeki diğer taşlarla da farklı kombinasyonlara açık. Fonksiyonel Yüzeyler : Oyuk formlar sayesinde hem obje sabitliği sağlanıyor hem de kullanımda çeşitlilik sunuluyor.

: Oyuk formlar sayesinde hem obje sabitliği sağlanıyor hem de kullanımda çeşitlilik sunuluyor. Kültürel Araştırma Temelli Tasarım: Osmanlı sanatı ve İslam geometrisinin modern yorumu, koleksiyona kültürel bir derinlik katıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Küçük Sehpa : 350 mm yükseklik × 400 mm genişlik × 400 mm derinlik

: 350 mm yükseklik × 400 mm genişlik × 400 mm derinlik Orta Sehpa : 400 mm yükseklik × 400 mm genişlik × 400 mm derinlik

: 400 mm yükseklik × 400 mm genişlik × 400 mm derinlik Uzun Sehpa: 450 mm yükseklik × 400 mm genişlik × 400 mm derinlik