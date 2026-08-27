Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde devam eden 1.300 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi ve yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Soma'nın altyapısını güçlendirmek amacıyla İnönü ve İstasyon mahallelerinde toplam 20 milyon TL yatırım bedeliyle 2.800 metrelik altyapı çalışması yürütüyor.

İncelemeler sırasında Başkan Dutlulu'ya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

Soma'daki altyapı hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

'İlçemizde yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve taşkın riskini azaltmak, altyapıyı daha güçlü ve güvenli hale getirmek için İnönü ve İstasyon mahallelerimizde yağmursuyu altyapısını yeniliyoruz. İstasyon Mahallemizde yağmursuyu hattını tamamladık, ızgara çalışmalarımız devam ediyor. İnönü Mahallemizde ise 1.300 metrelik hattın 1.150 metresini tamamladık. Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Manisa'mızın 17 ilçesinde altyapımızı güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.'